В Кузбассе опровергли фейк о призыве всех мужчин в Тюменево

Слухи опроверг начальник департамента военно-мобилизационной подготовки Ерем Арутюнян. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе распространяется информация в СМИ, что в деревне Тюменево Мариинского округа призвали всех мужчин - 59 человек. Слухи опроверг начальник департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерем Арутюнян

Он отметил, что фейк создали и распространяют намеренно, была проведена проверка данной информации. Также напомнил, что за распространение ложной информации, которая касается проведения спецоперации, предусмотрена уголовная ответственность.

- В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военный комиссариат получили почти в 6 раз меньше человек, но это не значит, что все они будут призваны. Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву, - прокомментировал Ерем Арутюнян.

Начальник департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса добавил, что каждый шаг военных комиссаров территориальных органов контролируется. Разбираются единичные случаи, когда призыв осуществили по отношению к гражданам, не полностью соответствующим требованиям Минобороны РФ. Специалисты работают по каждой ситуации индивидуально.

Напомним, что губернатор Кузбасса возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации. Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам по вопросу частичной мобилизации. Также совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выразил солидарность с решением Президента Российской Федерации о частичной мобилизации.

Кроме того,16 сентября, губернатор Кузбасса объявил, что поддерживает идею «самомобилизации», которую предложил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Власти Кузбасса пообещали поддержать желающих добровольно вступить в ряды бойцов СВО. Так, добровольцам, участвующим в СВО, заплатят двести тысяч рублей. В случае ранения - еще 500 тысяч.

Также жители Кузбасса добровольно приходят в военкоматы для частичной мобилизации. В регионе после объявления частичной мобилизации в военкоматы приходят призывники. Большинство их них получили повестки, но есть и те, кто выразил желание служить добровольно. Дополним, что в Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации.