«Историческая веха»: в Кузбассе проходит голосование за присоединение к России республик Донбасса и двух областей

В голосовании принимают участие граждане республик ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Все граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящиеся на территории региона, смогут принять участие в референдумах.

Участки для голосования открылись в Кемерове и Прокопьевске по 27 сентября включительно.

Как пояснили нашему корреспонденту в областной избирательной комиссии, «организующими комиссиями референдумов - юридически их четыре - являются наши коллеги, граждане республик ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия области лишь оказывает необходимую поддержку и помощь».

В частности, участки обеспечили переносными и стационарными урнами для голосования, мобильными ширмами, сейфами для хранения избирательной документации.

Оптимизм и слезы

Мы побывали на нескольких участках, расположенных в областном центре. Везде их работа, как отмечали члены избирательных комиссий, проходила в штатном порядке, спокойно.

Одними из первых ранним субботним утром отдать свои голоса на референдум пришла, а точнее, приехала из Ленинска-Кузнецкого, семейная пара - Елена и Сергей Сочновы. Они рассказали, что в Кузбасс перебрались из Горловки семь лет назад по приглашению друзей. До этого пережили все ужасы постоянных обстрелов и бомбежек, к тому же вынужденно закрылось предприятие, где они работали инженерами.

- Мы здесь уже, можно сказать, стали своими, за беженцев нас не воспринимают, отношение людей доброжелательное. Единственное, что к более суровому климату не сразу привыкли, - рассказала Елена. - И все же мы намерены вернуться в Горловку, когда обстрелы прекратятся, и очень надеемся, что референдум этому поспособствует. У нас в Горловке осталась дочь Татьяна, и она тоже проголосовала. Мы ездим к ней в отпуск каждый год, очень больно видеть, в каких условиях ей и другим жителям приходится пока жить, прятаться постоянно по подвалам. Но я верю, что все теперь наладится.

Проголосовать можно по 27 сентября включительно. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Еще один пришедший голосовать назвался Андреем, но фамилию решил не называть. Он рассказал, что жил в Макеевке, преподавал, работал в Национальной академии строительства. В Кузбасс решил переехать, когда очень остро встал вопрос о выживании три года назад.

- Пришел голосовать, потому что всегда считал себя русским, и им останусь. Киевский режим никогда не принимал. Надеюсь, что итоги референдума позволят изгнать националистов с территории Донбасса. Для меня это - больной вопрос, так как в городе остались родители: им уже возраст не позволяет срываться с родных мест, да они и не хотели этого, надеются на лучшее. У меня здесь сын хорошо учится, получает грамоты. И все-таки хочу вместе со всей семьей вернуться на родину, вместе строить хорошее будущее.

Председатель участковой комиссии, имеет опыт участия в избирательных компаниях разного уровня около десяти лет. Отмечает, что особенность нынешнего референдума - большой охват территорий, поэтому члены УИК с первого дня находятся в разъездах:

- Мы занимаемся организацией голосования жителей Херсонской области, прибывших в наш регион. Люди размещены по всему Кузбассу, и важно охватить их всех и дать возможность выразить свое мнение. Видим, что люди настроены оптимистично и подходят очень ответственно к вопросу голосования, так как понимают, что участвуют в решении судьбы своего края.

А еще уже первый день голосования показал, что многим людям сложно сдерживать слезы от эмоций. Поэтому после того, как они выражают свое мнение, в избирательных комиссиях приглашают просто поговорить по душам за чашкой чая. При этом никакая так называемая агитация не используется. Да в ней и нет необходимости.

- Хочется вернуться домой, поэтому пришел голосовать. Конечно же, я пришел сюда добровольно и проголосую за! - так выразил надежду многих людей экс-житель Донецка Владимир.

Задать все интересующие вопросы об участии в референдуме можно по бесплатному телефону горячей линии: 8-909-519-50-90. Она работает без выходных с 9.00 до 18.00 часов.

Проголосовать можно по 26 сентября с 10.00 до 18.00 часов, 27 сентября с 10.00 до 16.00 часов. Для голосования необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

СПРАВКА КП

Напомним, что 20 сентября администрации Херсонской и Запорожской областей, а также власти ДНР и ЛНР приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

Как сообщалось в СМИ, только с февраля нынешнего года более 4,2 миллиона человек, включая 654 тысяч детей, прибыли в Россию с территории Донецких народных республик и Украины. В пунктах временного размещения сейчас находятся 37 тысяч человек, включая почти 12 тысяч детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Побратим кузбасского Прокопьевска - город Горловка голосует на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России. Горловчане приходят на избирательные участки целыми семьями, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Свой голос отдала и дочь легендарной женщины-командира артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, памятник которой скоро появится в Кузбассе.

- Жалко, что не все люди дожили до этого момента! Моя семья отдала большую потерю для того, чтобы этот день настал! Мне и радостно, и грустно оттого, что моя мать этого не видит, хотя за это 8 лет стояла и защищала Родину, - с болью говорит Елена.