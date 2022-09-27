Как снизить аварийность на дорогах? Опыт успешных регионов

Главный эффект от установки камер – снижение показателей аварийности.

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» опубликовало список регионов-лидеров по количеству установленных на дорогах камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В первой тройке – республика Татарстан, Москва и Свердловская область. Последняя, кстати, безоговорочный лидер по приросту числа камер на дорогах. Рассказываем, что дает развитие комплексов фотовидеофиксации и почему Кемерову стоит присмотреться к опыту других регионов.

Главный эффект от установки камер – снижение показателей аварийности. Если обратиться к опыту все той же Свердловской области, за три года активного внедрения систем фотовидеофиксации удалось ликвидировать 117 аварийных очагов на дорогах региона. Об этом свидетельствуют данные статистики областной Госавтоинспекции. Эксперты утверждают, что установка камер в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дисциплинирует участников дорожного движения, формирует культуру вождения и сокращает число нарушений ПДД.

В 2021 году начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов отмечал, что за последние два года среднее сокращение количества ДТП в регионе составило 10%, то же самое по количеству погибших и пострадавших.

Оператором дорожных камер на Среднем Урале с 2017 года является компания УГМК-Телеком. По данным региональной ГИБДД, в 2016 году, то есть до начала установки систем фотовидеофиксации, в регионе было зафиксировано 2985 ДТП. В 2017 году с момента появления камер, количество происшествий снизилось на 14%, до 2561 случая за год. Количество погибших в ДТП в 2017 году сократилось до 411 с 473 в 2016-м, то есть на 13,1%.

Аналогичная ситуация складывается еще в одном регионе присутствия УГМК-Телеком – Оренбургской области, где компания ведет работу по установке камер с 2020 года. В 2019-м на дорогах региона было зафиксировано 2094 ДТП, а годом позже, после внедрения систем фотовидеофиксации, количество происшествий уменьшилось до 1785, то есть снизилось на 14,8%. В 2021 году позитивная динамика продолжилась: число ДТП сократилось на 20,3% по сравнению с предыдущим годом, а количество погибших – на 31%.

Согласно последним данным, в первом полугодии 2022 года в Оренбургской области число ДТП снизилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Свердловской области – на 11%. Число погибших сократилось на 7,5% и 1,8% соответственно, а количество раненых – на 18,5% и 13,9%. Число погибших в ДТП за первое полугодие 2022 года в Кемеровской области на 66,7% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Ключевой показатель аварийности – это количество погибших на 100 тысяч населения. В рейтинге ГИБДД среди 85 субъектов РФ Свердловская область по данному показателю занимает 35 место, Оренбургская – 36 место, Кемеровская – 56 место.

Комплексы, устанавливаемые на дорогах Свердловской и Оренбургской областей в разы эффективнее аналогов в других регионах. По данным УГМК-Телеком, камеры на перекрестках способны распознавать до 90-95% нарушений. Московский вариант — это одна обзорная камера и одна камера для распознавания номера. В то время как на Среднем Урале, к примеру, на икс-образном перекрестке может располагаться до 7 камер.

Компания следует рекомендациям ГИБДД, которая руководствуется статистикой очагов аварийности и определяет места размещения комплексов фотовидеофиксации.

«Мы обеспечиваем госавтоинспекторов эффективным инструментом профилактики нарушений ПДД и высокой доказательной базой. Материалы с комплексов фотовидеофиксации поступают в ЦАФАП, на их основании выносятся постановления об административных правонарушениях. Средства от оплаченных штрафов поступают в региональный Дорожный фонд и идут на содержание и развитие автодорог», – отмечают в пресс-службе компании.

Еще одно доказательство эффективности устанавливаемых компанией камер — их непрерывная работа и своевременный ремонт. Контракт с оператором заключается на полный цикл работ по строительству, эксплуатации и обслуживанию комплексов. В компании есть специальная служба, в которую входит штат техников, инженеров и наладчиков. Они занимаются обслуживанием и ремонтом установленных объектов.

Минимум раз в год проводится апгрейд программного обеспечения комплексов фотовидеофиксации, производится модернизация элементной базы.

Ежегодно УГМК-Телеком расширяет географию строительства и повышает качество оказываемых услуг, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах России.

В 2021 году в Свердловская область насчитывала 352 комплекса фотовидеофиксации, из них 195 стационарных, 153 – передвижных и 4 — мобильных. В Оренбургской области общее число комплексов фотовидеофиксации превышает 100.