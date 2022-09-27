«Ростелеком» в Кузбассе подарил учебу в «Лицее» подопечным благотворительного фонда

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» в Кемерове принял участие в акции «Собери ребенка в школу» по подготовке к учебному году подопечных благотворительного фонда «Клуб добряков». Федеральный оператор вручил сертификаты «Ростелеком Лицей» сроком на один и на три месяца десяти школьникам.

«Клуб добряков» помогает медицинским учреждениям, а также детям и взрослым с особенностями здоровья в проведении диагностики, лечении, реабилитации и адаптации. В Кузбассе фонд опекает 30 семей с особенными детьми.

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Мы давно сотрудничаем с “Ростелекомом”, всегда получаем отклик и помощь нашим подопечным. Многие наши семьи с большим удовольствием пользуются сервисом “Лицей”, так как школьники обучаются на дому. Для семей с особенными детьми эта платформа — настоящий подарок и лучшее подспорье в получении знаний», — комментирует Ирина Лыкова, координатор работы фонда «Клуб добряков» в Кемерове.

«Ростелеком Лицей» – это платформа онлайн-обучения, программа которой соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Сервис помогает углубленно изучить тему, разобрать материал пропущенных или трудных уроков, а также закрепить знания при помощи тренажеров. «Лицей» прошел экспертизу и получил положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.

«Цифровые технологии предоставляют практически безграничные возможности современным детям. Онлайн-образование уже стало привычным для школьников и студентов. Сервис “Ростелеком Лицей” постоянно развивается, появляются новые разделы и уроки. Ученики старших классов могут уже готовиться к сдаче ЕГЭ, а те, кто учатся в начальной школе или среднем звене, — изучать материал школьной программы в комфортном темпе прямо в своем гаджете», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 350 03 35.

Партнерский материал.