В Новокузнецке отправили по домам мобилизованных старше 1990 года

Всех новокузнечан, кто родился до 1990 года и явился в военкомат по повестке, отпустили домой. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

21 сентября президент страны объявил в России частичную мобилизацию. Такого не было более 80 лет. А потому непонятно и тревожно всем. Как происходит мобилизация в Новокузнецке? Мы побывали на одном из призывных пунктов.

Сибиряки не бегают

Люди стали подтягиваться к военкомату задолго до его открытия. Мужчины самого разного возраста: есть молодые, тридцатилетние, хватает и тех, кому от 40 до 50 лет. Кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то курит, пытается даже шутить. Познакомились - все когда-то служили, рядовые и сержанты, офицеров нет, боевого опыта тоже ни у кого нет.

- Говорят, что все офицеры уже уехали раньше. Теперь вот мы, - говорит Павел. Ему 48 лет, работает на металлургическом комбинате, сержант в запасе. Повестку принесли на предприятие в пятницу.

- Звонят мне родственники и предлагают пока переждать мне где-то, спрятаться. А я им говорю, вы что - мы, сибиряки, не такие, чтобы бегать? Как вы себе это представляете? Единственное, болячек куча, не успел вот карточку взять - выходные.

Ровно в 9 утра все заходят в военкомат. Встретили здесь компанию тридцатилетних, чей настрой был гораздо веселее и бодрее.

- Мы пришли сюда поддержать друга - ему дали повестку, а нам, двоим, нет, потому что мы не служили, а чем мы хуже? Он идет воевать, и мы хотим поддержать страну в такой трудный час. Да не волнуйтесь вы - все будет хорошо! - улыбается Сергей, ему 32 года, и он тоже работает на металлургическом предприятии.

Был - годен, стал - не годен

На медицинскую комиссию в коридоре скопилась целая очередь. В небольшом кабинете сидит два медицинских работника и слушают жалобы, смотрят документы. А затем при необходимости отправляют на дообследование.

Кто-то оказался более смекалистым - сразу же принес карточку из поликлиники и все нужные документы и обследования.

- У меня в 20 лет была по здоровью категория «А», то есть полностью годен к военной службе. Но за 20 лет, конечно, все изменилось: после ковида стали болеть ноги, спина, появилось давление, сердечные заболевания. На медкомиссии мне изменили на категорию «Г» - временно не годен, и сказали пройти дообследование, - делится с нами Сергей. Ему 44 года.

- Мне 46 лет, тахикардия и давление. Регулярно лечусь. Вот собрал все бумаги. Жду врачей, - рассказывает еще один Павел. Он работает на промышленном предприятии в офисе, младший сержант, служил, но боевого опыта нет. Самому молодому в этой очереди - 36. И все солдаты.

- А у меня ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Я очень удивился, когда мне пришла повестка, - делится с нами мужчина в очереди.

Перегнули, но исправили

И таких примеров перегибов по разным областям России хватает. На проблему сразу же обратили внимание на высшем уровне. Так, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к Министерству обороны об устранении нарушений при проведении частичной мобилизации на местах. Он призвал ведомство неукоснительно соблюдать правила призыва и обратил внимание на формальное отношение военных комиссариатов к поставленной задаче. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок.

Очевидно, такое внимание к проблеме оказалось не зря: всем мужчинам, рожденным до 1990 года, которые пришли в новокузнецкий военкомат 25 сентября, сказали расходиться по домам до новых указаний. Призванных не «по правилам», но уже с повесткой о мобилизации пока также не стали отправлять в учебную часть.

- Нам сообщили, что мы никуда не уезжаем в понедельник, приходим за справкой о выходе на работу в военкомат до особых распоряжений, - рассказал Юрий, которому уже выдали повестку о мобилизации.

НА ЗАМЕТКУ

«122» - телефон горячей линии, посвященной вопросам частичной мобилизации. Звонки принимаются круглосуточно.

Кроме того, «Комсомолка» открыла горячую линию по вопросам мобилизации

Частичная мобилизация - процесс сложный. И как в любом сложном процессе, возможны ошибки. Бывает такое, что повестки могут получать и те, кто должен стопроцентно иметь отсрочку, например, многодетные отцы. Связано это с банальными ошибками, а не со злым умыслом.

Расскажите свою историю, и «КП» вместе с нашим военным обозревателем Виктором Баранцом поможет вам найти выход из ситуации и ответить на ваши вопросы.

Мы ждем максимально подробных историй с контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».

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