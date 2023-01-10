Россельхозбанк за 2022 год провел 36 «Вкусных пятниц» в Кузбассе

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В 2022 году Россельхозбанк запустил инициативу «Вкусные пятницы», цель которой - поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах Россельхозбанка. Фермеры, представленные на цифровой платформе Свое Родное, предлагали широкий ассортимент своих товаров: сыры, хлеб, мясную и молочную продукцию, растительные масла, рыбу и многое другое.

«Вкусные пятницы» пользовались большим спросом. Мини-ярмарки регулярно проводились в офисе Кемеровского филиала Россельхозбанка, среди участников - самые разные региональные производители.

В частности, свои товары представила на «Вкусной пятнице» «Своя Ферма» от ИП Балбина Ивана Николаевича. Ферма находится в селе Тарасово Промышленновского района и занимается переработкой собственного молока, производят натуральные молочные продукты, спрос на которые растет с каждым годом. В ассортименте: молоко, мягкий сыр, кефир, творог, йогурты с наполнителями и натуральный, сливочное масло, сметана. Еще участниками «Вкусной пятницы» стали пчеловоды, которые выпускает продукцию под брендом «Семейная пасека Матюшкиных». Натуральный мед собирается естественным способом на семейной пасеке. Такой продукт вызывает большой интерес гостей мини-ярмарки. Сыродавленные масла от Евгении Балаганской, производятся по старинной технологии без нагрева и применения химии, натуральные и очень полезные. Постоянным участником является ИП Васильева Нина Геннадьевна, которая производит хлебобулочные и кондитерские изделия под брендом «Счастливый булочник».

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

- Проект Россельхозбанка открыт для новых участников. На мой взгляд, очень важно, что на «Вкусных пятницах» люди узнают о вкусных и полезных продуктах, которые фермеры создают в Кузбассе. Благодаря такому проекту наши сотрудники и клиенты могут приобрести натуральную продукцию, а у фермеров появляются новые покупатели. Все эти товары можно приобрести и онлайн через приложение РСХБ Свое Родное, - отметил и.о. директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

Партнерский материал.

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