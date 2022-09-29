За сутки на горячую линию по частичной мобилизации звонят две тысячи кузбассовцев

Больше всего звонков на горячую линию было в первый день — 2306.

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, и в тот же день подлежащие частичной мобилизации жители Кузбасса начали получать повестки о необходимости явиться в военкоматы для сверки данных. Вопросов, кто будет призван, а кто останется дома у кузбассовцев много. Для ответов на возникающие вопросы во всех регионах начала работу «горячая линия» с единым номером «122».

Корреспондент «КП»-Кемерово» узнала, как работает горячая линия, и какие вопросы чаще всего поступают специалистам call-центра.

Две тысячи обращений в сутки

Call-центр по вопросам частичной мобилизации начал работу на базе прямой линии по коронавирусу, которая была открыта еще в октябре 2020-го. Поэтому помещение и большая часть операторов остались те же, кто отвечал на вопросы по ковиду: сотрудники Кузбасского областного медицинского информационного-аналитического центра и студенты. Добавились к ним и военные волонтеры. Все они прошли соответствующий инструктаж.

Операторы отвечают, объясняют, успокаивают. Закончив разговор, кладут трубку и через секунду поднимают ее вновь, чтобы принять следующий звонок. Ежедневно их поступает около двух тысяч в сутки. Больше всего было в первый день - 2 306.

Чаще - звонки от родственников

- Пик обращений приходится на период с 10.00 до 13.00. Чаще всего звонят родственники тех, кто получил повестку, - делится с нами координатор операторов call-центра Анастасия. - И если в первые дни у звонивших преобладали негативные эмоции, как платить ипотеку, почему призвали именно этого человека, сейчас характер обращений изменился. Вопросы стали более сложными, требующими детализированных ответов. И здесь нам на помощь приходят специалисты департамента военно-мобилизационной подготовки, которые консультируют в таких случаях.

А вообще, мы постоянно актуализируем информацию для наших операторов с учетом всех поступающих изменений, стандарты ответов обновляются ежедневно.

Женщины просятся на Украину

Как рассказывают операторы, некоторые жители Кузбасса звонят на горячую линию, чтобы записаться добровольцами. Таких обращений немного, люди, как правило, идут сразу в военкоматы, но они есть. Самым необычным стал звонок 62-летней жительницы Кузбасса. В прошлом медицинская сестра, женщина обратилась с просьбой защищать интересы страны. Операторы объяснили ей, подать заявление в военкомат имеет право каждый, но каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке.

Напомним, горячая линия по телефону 122, где обязательно выслушают и помогут найти ответ на любой возникший вопрос по частичной мобилизации, работает круглосуточно и без выходных. Звонки бесплатные. Мы проверили это лично.