Сергей Цивилев: в Кузбассе будут введены дополнительные меры социальной поддержки для педагогов и наставников

Фото: пресс-служба АПК.

Этот год объявлен в России «Годом педагога и наставника», а в Кузбассе дополнительно и «Годом детства». Сегодня на заседании штаба по экономическому развитию министерства образования, культуры и социальной защиты населения представили свои проекты и предложения в рамках тематики 2023 года.

- В этом году мы должны сосредоточить внимание на воспитании и поддержке детей региона и тех людей, которые с ними работают. Все ведомства региона, в первую очередь министерства здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты должны поставить в приоритет юных жителей Кузбасса и педагогов. Важно, чтобы мы сработали в комплексе, нужно скорректировать стратегию развития региона в этом направлении, чтобы эти категории кузбассовцев почувствовали особую заботу и внимание, получили новые перспективы для профессионального роста и всестороннего развития, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Повышение престижа профессии учителя и новые меры поддержки

В 2023 году в регионе планируют уделить особое внимание повышению престижа профессии учителя – в Кузбассе сегодня трудятся около 23 тысяч педагогов. Для координации проведения мероприятий будет создана Дирекция на базе регионального Минобра.

- Важно повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности активных абитуриентов, которые после окончания обучения придут работать в наши школы, -отметил заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский.

Он рассказал, что в этом году будет запущена региональная программа «Учитель для будущих поколений» по привлечению студентов разных специальностей в педагогическую профессию. Будет отобрано 100 студентов из всех вузов, которые войдут в Губернаторский кадровый резерв. Победители получат дополнительные компетенции и профессиональную переподготовку, а также именную стипендию 2 тысячи рублей в месяц. Также внимание будет уделено программе развития педагогических классов (они созданы в 58 школах). Это делается, чтобы мотивировать абитуриентов к профессии.

На заседании штаба прозвучали предложения о введении дополнительных мер социальной поддержки педагогов и наставников. Так, для выпускников педагогических вузов, которые учились в сельской школе Кузбасса и вернулись в нее для работы учителем, планиурется установить единовременную выплату 1 млн рублей (при условии отработки в школе в течение 5 лет). Среди других инициатив: ввести льготную ипотеку педагогам с последующей отработкой в школе не менее 5 лет; учредить для классных руководителей и кураторов групп колледжей и техникумов «Культурную карту педагога» (аналог Пушкинской карты для учителей) номиналом 5 тысяч рублей; выдавать педагогам бесплатные путевки в санатории и базы отдыха и организовать для них образовательно-туристические маршруты. Также предложено присваивать школам имена народных учителей, издать книгу об учителях региона, провести фестиваль творческих талантов «Учительская весна», учредить стипендии имени знаменитых педагогов для студентов-отличников педагогических колледжей и вузов.

Сергей Цивилев поручил рассчитать финансирование каждого пункта из предложенных дополнительных мер поддержки, чтобы определить, какой объем выплат позволит произвести региональный бюджет.

Особое внимание - патриотическому воспитанию

В рамках Года детства, объявленного губернатором Сергеем Цивилевым, также запланировано проведение тематических мероприятий. Их предлагается включить в Стратегию социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

В этом году будет уделено особое внимание развитию Российского движения детей и молодежи. С января в школах и в учреждениях дополнительного образования начали открывать первичные и местные отделения движения «Движение первых».

Продолжится реализация плана по патриотическому воспитанию, разработанного совместно с президентским кадетским училищем. Ключевые мероприятия будут связаны с 80-летием победы в Сталинградской битве и сражения на Курской дуге.

Со следующего года в школах введут курс начальной военной подготовки. К 1 сентября кабинеты оснастят специальным оборудованием. Также к началу нового учебного года 42 школы, в которых действуют кадетские классы, получат все необходимое для занятий по огневой, медицинской подготовке, радиохимической и биологической защите, военной топографии.

Кроме того, в рамках Года детей в Кузбассе сформирован план, в который вошло 153 крупных культурных мероприятия. Самые масштабные из них - Региональный детско-юношеский конкурс циркового искусства «Магия цирка», молодежный пленэр «Рисуй как Рерих», фестиваль уличных театров «Театр без границ», Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь», а также Фестиваль фантастики «Портал в книгу».