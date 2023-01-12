Сергей Цивилев: угледобывающие и металлургические предприятия Кузбасса смогут получить господдержку по нацпроекту «Производительность труда»

Фото: пресс-служба РЦК

Участниками нацпроекта «Производительность труда» с 2023 года смогут стать системообразующие предприятия Кузбасса и компании с выручкой более 400 млн рублей без ограничений по отраслям. На федеральном уровне утвержден и начал действовать специальный порядок получения адресной господдержки для повышения эффективности производства. Ранее такая возможность была только у компаний из сфер транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или обрабатывающего производства.

«Расширение нацпроекта «Производительность труда» позволит нашим системообразующим предприятиям, в первую очередь угольной и металлургической отраслей, воспользоваться господдержкой и применять бережливые технологии. Рост производительности труда гарантирует им улучшение эффективности производств, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности продукции на рынке. Все это обеспечит дополнительную устойчивость нашей экономике, откроет резервы для повышения заработных плат и создания наиболее комфортных условий для сотрудников», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В регионе участниками нацпроекта «Производительность труда» на сегодня являются 65 предприятий несырьевых отраслей экономики, где работают порядка 22,5 тыс. человек. Бережливые технологии без дополнительных инвестиций и затрат помогают им ускорить время выпуска продукции или оказания услуг более чем на четверть, а общая эффективность работы повышается в среднем на 27%. Экономический эффект от мер поддержки нацпроекта в Кузбассе уже превысил 13 млрд рублей. Планируется, что участниками нацпроекта в 2023 году станут еще не менее девяти кузбасских предприятий.

Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта до 2030 года. Предлагается открыть доступ к адресной поддержке на базовых условиях без гарантии субъектов для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Это позволит увеличить число участников нацпроекта вдвое.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Нацпроект направлен на увеличение производительности без значительных капиталовложений. Эксперты Федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) уже на протяжении 5 лет помогают предприятиям оптимизировать логистику и сбыт продукции, совершенствовать управление и использование внутренних ресурсов.