Знамение Z: в небе Кузбасса и юга Сибири появились мистические знаки о будущем спецоперации на Украине

Россия. Алтай. Ая. Небесное знамение показало всем, собравшимся внизу, знак спецоперации Z. Фото очевидца.

В последние месяцы народная молва передает рассказы о сразу нескольких чудесных явлениях, случившихся на юге Западной Сибири. Так много «писем» с небес в наших краях и в одно время еще не было. Корреспондент «Комсомолки» разыскал очевидцев.

Дракон приполз слева

... Они смотрели в ясное, не знающее нарезок самолетом небо, с «пенкой» облаков, на самый край облачности, где, чуть ниже, словно невидимой кистью «кто-то» вывел белым по синему огромный - преогромный знак Z. Весомо. Мощно. Зримо.

... Они все враз все разговоры, шутки, смех... оборвали, и, незнакомые друг другу отдыхающие на Алтае на озере Ая, все дни сторонящиеся и оберегающие свой короткий отпуск и личную тишину, встали на дорожке тесно и заговорили, перебивая:

- Z! Это Z!

- Знак спецоперации - там, видите, в небе?!!!

- Знак Победы...

... Они, прежде незнакомые друг другу туристы из разных регионов, стали сразу - друзья, семья, родня, обнявшись душами...

- Я, услышав громкие взволнованные голоса, тоже выскочил за дверь «нашего» домика, проследил направление, понял, куда люди смотрят - в «квадрат» неба над горой с кедрачом и вышками ЛЭП, потом метнулся назад, за телефоном, чтобы тоже сфотографировать, - рассказывает 30-летний Егор из Гурьевска. - Минуты через три после них я знак в небе сфотал. При моей съемке ветер, а в тот день был очень сильный ветер, уже верхнюю линию Z в сплошную облачность загнал, задвинул. А снял я все равно еще понятное Z с перекладинкой посредине, в 9.33 утра. И знак в белом слое облачности скоро весь исчез... А чувство было - нам словно ответ к решаемой сейчас всеми задаче в конце учебника вдруг показали, словно краешек информации о будущем приоткрыли. И чувство было - как от сводок Совинформбюро в тяжелом, но кующем Победу 1945-м...

И потом тот день - знамения Z - а шло тогда 7 июля 2022-го, и случилось это посреди России - на Алтае, за четыре с лишним тысячи км от боев за наше будущее, - прошел как обычно, и даже буднично. Кто-то из туристов, вспоминает Егор, попрощался с озером, пора было уезжать, пора выходить на работу. Кто-то из новичков-отпускников только заехал. Но информация о небесном знамении в тот самый русский день, на Ивана Купалу, ...все обжитое туристическими палатками и дощатыми домиками озеро в считанные часы обошла. И пошла дальше по Сибири, России. Пополняясь и открываясь свежими новостями про спецоперацию, желая Победы и повторяя красной строкой, народной строкой: «Мы - вместе». И добавляя еще важное, что знамение-то на Ае произошло в День воинской русской славы.

... А подошел месяц к концу. И 30 июля, под Таштаголом, у похожего изгиба гор с тяжелыми кедрами-великанами другой очевидец, Игорь Идимешев, увидел рано утром другое знамение - и было оно, явив себя и исчезнув, словно большая, в цвете, икона - высоко-далеко повисла в прозрачном воздухе гор...

- И то был не просто лик. А показана схватка. Георгия Победоносца с драконом, - рассказывает Идимешев. - ... А выше их - появился в воздухе один из знаков спецоперации, V... Я начал снимать на телефон, силуэты сначала сливались, но настроил на увеличение кадра, и мне стало видно... Георгий Победоносец - на коне. Внизу - светилась точка, где копье его вошло в змея... И было хорошо видно голову дракона, две лапы... И изображение было ...зеркальным: Георгий Победоносец оказался повернут ликом - и делом - не вправо, как, в основном, рисуется в традиции икон. А мне было показано - святой наш Георгий ...развернут был влево!

- Но если так... И если даже просто по географической карте посмотреть, то Георгий Победоносец, покровитель Москвы, народный защитник, символ борца с иноземными завоевателями теперь повернулся влево, ...и, это значит, на запад. И он бьет врага-демона с запада...

- Я это тогда сразу понял... Змей ползет на Россию с запада. Георгий его бьет. Фашизм новый будет копьем пронзен, - читает знамение Идимешев. - Это святой Георгий нам, получается, показал, что зло будет снова низвергнуто... И еще одно тому подтверждение, раз знамение появилось в небе России не на закате, а на восходе, значит, это как раз показано наше будущее, наша победа. Ведь восход - это будущее всегда...

Та самая, к 9 мая сама собой обновившаяся икона «Тайная вечеря». До того позолоты не было и все лики, фигуры были почти стершимися, как у Иуды, который стоит... Из архива семьи.

Иуда не обновился!

Но свидетельства - о знаках Z и V в небе, что прошли одно за другим, на том не закончились. (Напомним, это знаки, теперь говорю о рукотворных, написанных на нашей военной технике, пояснены на сайте Минобороны РФ: «Сила V правде. Специальная военная операция», и цитируются в СМИ, со ссылкой на Минобороны, «Zа Победу! Zадача будет выполнена, так как сила V правде!»).

И было свидетельство еще одно, а, может, и не одно... Мы же говорим пока, о чем говорят в нашем одном регионе...А Россия же велика…

И, если полностью следовать хронологии, то оно встает первым.

Перед 9 мая, Днем Победы в Великой Отечественной войне и разгроме фашистской Германии, в кузбасской семье обновилась икона в 2022-м. Она, из давно стершейся бумажной старой неразличимой ...стала вдруг сама собой снова, как новая! И 10 мая Ирина (а ее семья мне давно знакома) прислала записку: «А у нас - чудо Божье, икона обновилась...»

Икона - «Тайная вечеря», где Христос и апостолы, где до предательства Иуды оставалось всего ничего...

Иконе, пояснила Ира, лет тридцать. Взяла она ее, почти стертую, лики было даже не разобрать, два года назад в ленинсккузнецком храме святых Новомучеников и Исповедников росийских, с общего доступа - со столика у входа. Кто-то из верующих, получается, из дома иконку выцветшую состарившуюся принес - рука не поднималась выбросить или в печь бросить... А Ирина шла мимо столика, заметила престарую иконку, пожалела и к себе забрала.

- Взяла - потому что душа потянулась, да и вспомнилось, как я была в 2013-м в свят-граде Иерусалиме, там, где и была Тайная вечеря...- вспоминает Ира. - А насколько старой икона была, когда я ее домой к себе взяла?... Ярко-красное обрамление, помню, так выцвело, что было еле бледно-коричневым. Позолоты не было совсем. Понять, что за икона, можно было только по композиции, лики - не видны вообще, они были вот такие же стертые, вот... как у Иуды сейчас, - поясняет Ира. - ... Икону я положила тогда дома, рядом с другими стоявшими иконами. А нынче, перед Пасхой, с детьми как всегда дом генералили, и ее тоже, как всегда, от пыли в который раз протерли. И не видна была икона, неразличима. А прошло немного времени, и на Светлой Седмице - чудо, икона вдруг «заиграла» красками, на ней появилась позолота даже в складках одежды. И лики стали прописаны так, словно икона новая. Вот только Иуда остался по-старому - стертым.

И так Христос и 11 апостолов, засияв на иконе, «передали» России, считает Ира, что Добро «обновилось» и растет в битве со Злом с каждым днем. И что в этом знаке - пророчество исхода спецоперации.

Еще свидетельство. Несколько лет назад в Кузбассе на угольном разрезе нашли камень с нерукотворным изображением схватки Георгия Победоносца со змеем-драконом... Фото Андрея Любченко.

Как читать знаки?

... Как объяснил мне еще в 2020-м донбасский, кемеровский священник Роман Хлипитько:

- Такие явления, как правило, учащаются перед испытаниями… Это назидание, предупреждение, …знаете, как светофор красного цвета. «Внимание! Даю вам чудо, чтобы вы были крепки и преодолевали испытания с верою, и я вам обязательно помогу»… И для атеиста это будут облака. Для верующего - знамение (предвестие событий) и помощь.

А Михаил Герштейн, уфолог, географ, писатель, исследователь из Петербурга, в годы существования уфологической комиссии РГО - ее председатель, слова очевидцев и съемку знаков спецоперации в небе Сибири прокомментировал так:

- В тяжелые времена люди особенно склонны смотреть в небеса. И видеть в них некие знаки. К частым, уже традиционным, к примеру, крестам в небе добавились символы, включая «спецоперационные». Но это самые естественные облачные образования, иногда в сочетании с инверсионными следами, ну и немного чистой психологии (явление парейдолии, иллюзии)... Точно такие же знаки люди видели на небе и в XX, и в XIX веках..., только придавали им другие значения - в соответствии со «злобой дня». Вот пара примеров. Газета «The Leader Democrat», Спрингфилд, Миссури, 25 августа 1897 г. сообщала, что в городе Магнолия, штат Арканзас, в небе видели гигантскую букву Z. Небо было безоблачным. Явление длилось 4 минуты, причем оно «...вызвало чрезвычайное волнение. Негры и даже некоторые белые сочли странное явление небесным знамением конца света и были охвачены страхом и трепетом...» Гигантскую букву Z видели так же, например, в Англии 11 июля 1998 г., но сочли ее распадающимся шлейфом метеорита... Так что ничего чудесного, просто психология заставляет нас видеть в небе то, что соответствует текущим настроениям… И обновления икон также явление нередкое, в основном естественное из-за химических причин или изменения микроклимата... Разумеется, такие сообщения (о знамениях. - Авт.) приходят и мне, но ни одного необъяснимого естественными причинами среди них нет и они не дают прогноза на будущее...

Вот как открылся нерукотворный образ в камне Андрею Любченко из Таштагола. Этот неизвестный образ Георгия Победоносца признали и в монастырской среде... Фото Андрея Любченко.

Александр Сухих, психолог из КемГУ, на вопрос о сообщениях о знаках спецоперации в небе ответил же так:

- Для материалистов это да, лишь облака, миражи... Для верующих - явление очень значимое. Еще для кого-то - такие сообщения в экстремально критические годы можно считать психологической поддержкой... Я, как психолог, больше материалист. Но нельзя сказать, что я категорически не верю в чудеса. Ведь наука до сих пор может объяснить не все...

- Да, просто так ничего в этом мире не происходит. Бог здесь, на земле, он себя проявляет в этих чудесах... - пояснил и священник, протоиерей Роман Цап, благочинный Гурьевского округа, настоятель храма Петра и Павла в Салаире. - ...И, думаю, это (выше перечисленные знамения в небе. - Авт.) как получение свыше одобрения того, что мы (Россия. - Авт.) сделали правильный шаг. Старая битва Добра и Зла продолжается. А победа не только от солдат зависит, она зависит от вообще каждого человека, здесь мы, в тылу, тоже решаем эти вопросы... Бог помогает человеку стать человеком, быть человеком и сохранять свое человеческое лицо.

Художник и резчик по дереву Андрей Любченко - в прошлом военный... Фото Андрея Любченко.

Голова убитого Гитлера... еще 22.06.1941

Знамений в небе - перед Великой Отечественной, в ходе и в конце ее, - вообще было очень много. Михаил Герштейн прислал мне обзор филолога Александры Балашовой (собранный из рассказов ветеранов, детей войны)... Приведу кратко выборку самых-самых.

Какие знамения особо запомнились в народе перед нападением фашистской Германии на СССР? Советские люди видели в небе: предупреждающее красное зарево, огненный столб, зарево могло превратиться в огненного всадника, в красную корову... Или на небе появлялся крест и даже четыре креста (по числу лет войны, которая грядет). И народ видел в небе - до начала войны - и свастику, и разрушенные дома, даже ряды повешенных фашистами. А еще, в мае 1941-го жители Октябрьского района Челябинской области «... увидели в небе два пограничных столба, между ними - солдатский сапог. Сомнений не оставалось ни у кого: это был дурной знак, а через месяц началась война».

Видели знамения перед Великой Отечественной и в наших краях. К примеру, схватку небесных всадников. А это - в народном представлении - предупреждение и символ совсем близкой войны. Прокопчанка Ушакова рассказывала: «В детстве перед Великой Отечественной войной видела «бой на небесах». Вечером, в 10 часов, мы шли с тетей из бани. Я взглянула на небо и вскрикнула от испуга: там рубили друг друга саблями всадники на гигантских лошадях. Страшная схватка проходила в полной тишине и как бы при замедленной съемке».

И много было, в рассказах людей о небесных знамениях войны, крестов в небе. Например, «...августовским утром сорок первого знамение в виде креста появилось над Москвой. Крест блестел в лучах восходящего солнца, как будто бы его поверхность была из алюминия. Люди, наблюдавшие явление, подумали, что это происки фашистов, уже поставивших «крест» на Москве, но москвичи ошиблись, крест был поставлен над фашизмом. Как известно, именно после боев за Москву начался обратный отсчет времени, отмеренного гитлеровской Германии».

И перед Великой Отечественной и во время войны в небе не раз видели лик Богородицы-заступницы русских воинов.

И не раз были знамения и вещие сны, кто победит. Они указали, в итоге, победителя верно. К примеру, в Котельниче (Кировской области) уже 22 июня 1941-го после объявления Совинформбюро о нападении Германии на СССР произошло такое знамение: «Над городским шпилем появилось белое облачко, которое постепенно стало вытягиваться и разглаживаться и в итоге стало похожим на блюдце... По воспоминаниям очевидцев, на нем была отрубленная голова Гитлера, именно так народ интерпретировал видение». То есть знамение в первый же день войны показало поверженного завоевателя.