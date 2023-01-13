Время предсказаний

Фото: фольклорно-этнографический центр «Щедрыня».

«Раз в крещенский вечерок, девушки гадали...» - помните эти бессмертные строки Василия Жуковского? А ведь по народным поверьям Старый Новый год, или Васильев вечер - время самых точных предсказаний. Он приходится на восьмой день святок, именно в то время, когда среди девушек проводились гадания. Все обряды и гадание на Васильев вечер непременно сбывались. Они позволяли ответить на самые важные вопросы, которые волновали: о замужестве, суженом, любви и будущем.

Поэтому именно в это время фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» приглашает любителей старины погадать на будущий год, познакомиться со святочными традициями и послушать веселые песенки - колядки и щедровки.

Гостям будут предложены самые популярные святочные гадания, адаптированные для современного человека. Среди них - гадание на воске, на скорлупках грецкого ореха, по книге, гадание по «Кругу царя Соломона», подблюдное гадание и другие. Процесс будет сопровождаться исполнением колядок и щедровок, а затем ряженые покажут забавные сценки и устроят народные игры, в которые смогут сыграть все желающие.

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23, т.: (384-3) 45-24-10

13 января, начало в 18.00

Цена билетов: 150 рублей