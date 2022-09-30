В Кемерове директор организации перевела мошенникам около 6,1 млн рублей, желая стать брокером

Правоохранители сейчас устанавливают личность подозреваемого. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 67-летняя директор социальной организации перевела мошенникам около 6,1 млн рублей, желая стать брокером. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась жительница. Она рассказала, что неизвестные путем обмана похитили у нее крупную сумму денежных средств. Правоохранители выяснили, что женщина в сети Интернет нашла сайт брокерской компании. Она зарегистрировалась на данном ресурсе, ей поступил звонок от неизвестного, который представился менеджером организации и предложил высокий заработок на торговле ценными бумагами.

Женщина согласилась и на протяжении двух недель выполняла инструкции мошенника. Кемеровчанка около 6,1 млн рублей перевела на указанные счета. Позже женщина поняла, что ее обманывают, так как не получила от данных «сделок» дивидендов, обратилась в полицию.

Правоохранители сейчас устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.