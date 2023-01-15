В Кемерове пересчитали зимующих «серых шеек»

Самец кряквы - одна из самых нарядных уток, а самки не отличаются яркостью оперения. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В кемеровском в парке «Антошка» прошла традиционная акция «Серая шейка», в ходе которой все желающие могли посчитать количество водоплавающих птиц. В этом году принять участие в мероприятии пришли более трехсот человек: школьники, их педагоги и родители, а также представители природоохранных организаций.

В акции приняли участие более трехсот человек. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Наблюдения за утками в Кемерове ведутся уже порядка 30 лет - с тех пор, как первые «серые шейки» остались на зиму в городе. Тогда их было всего несколько штук, а сейчас популяция уток в областной столице достигает почти 1000. И все – благодаря кемеровчанам.

- За эти годы изменилось отношение людей к уткам. На первых уток, которые оставались в городе, охотились: подползали ночью с ружьями, ставили на них капканы, сети. А сегодня люди не только их не преследуют, но, наоборот, любят и подкармливают, благодаря чему утки и живут. Если их не кормить, то они выживать не смогут. А еще им нужна открытая вода, в этом также им помогает город (в морозы спасатели прорубают в замерзшей реке полынью - прим. авт.), - рассказал доктор биологических науки, профессор КемГУ Николай Скалон.

В парке "Антошка" на реке Искитимка Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Уток в Кемерове считают каждый год и не только на реке Искитимка, но и на других открытых водоемах, в том числе на Красном озере (но в этом году оно замерзло), на речке Елисеевка в Кировском районе, на ФПК, а также на очистных прудах, где кряквы спасаются в самые жестокие морозы.

Организаторы акции - МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района – сообщили, что подсчеты этого года показали, что на Искитимке живет около 160 особей. Еще порядка 200 птиц были обнаружены в других местах обитания. Кроме того, ожидаются данные от наблюдателей из поселка Кедровский и с незамерзающей полыньи в Томи.

Участники подсчитывают количество водоплавающих птиц. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Акция направлена, чтобы держать под контролем популяцию наших уток, мониторить и если станет что-то не так, поправить ситуацию. Но вообще у нас ситуация стабильная с небольшой тенденцией к росту. С другой стороны, акция важна тем, что привлекает внимание детей, а также их родителей. Дети приходят сюда, радуются, кормят уток – происходит процесс экологического просвещения и формируется экологическая культура, - сказал Николай Скалон.

Кстати в этом году, в рамках акции «Серая шейка» Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс «Утиное селфи». Фотографии принимаются в социальной сети ВКонтакте с 14 января по 1 февраля.