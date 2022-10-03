В Кузбассе ожидаются перепады температуры от +10 до - 12 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие рабочие дни. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в первую рабочую неделю октября в Кузбассе осень продолжит проявлять свой прохладный и пасмурный характер. Так, во вторник, 4 октября, столбики термометров ночью покажут -2..-7 градусов, местами до -12 градусов, а днем +5… +10 градусов. Ожидается переменный ветер 2-7 метров в секунду. Обещают переменную облачность, осадков ждать не стоит, изморозь.

В среду, 5 октября, ночью 0… -5 градусов, местами до -10 градусов, днем +5… +10 градусов. Прогнозируют западный ветер ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди.

В четверг, 6 октября, ночью -2… +3 градуса. Днем столбики термометров покажут +5… +10 градусов. Ожидается северо-западный ветер ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В отдельных районах будут небольшие осадки, по югу местами умеренные, ночью в виде мокрого снега, днем дождя.

В пятницу, 7 октября, в ночное время -1… +5 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +6… +10 градусов. Прогнозируют юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. Обещают пасмурную погоду в этот день, но осадков ждать не стоит.