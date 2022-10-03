В реанимацию из-за удочки: в Кузбассе рыбака ударило током на железной дороге

Мужчина пострадал от удара электрическим током железнодорожной контактной сети. Фото: управлении на транспорте МВД России по СФО.

50-летний рыбак из Кузбасса оказался в реанимации после того, как случайно приблизился удочкой к контактному проводу. Инцидент произошел в выходные на станции Лужба, рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Житель Междуреченска рыбачил недалеко от остановочного пункта Топчул. Мужчина решил перейти в другое место и для этого пошел обходить труднопроходимые места по железнодорожным путям. Он отправился, не сворачивая свою телескопическую удочку, и случайно приблизился вершиной удилища к контактному проводу. В итоге образовалась электрическая дуга, и рыбака ударило током. В тяжелом состоянии кузбассовца доставили в больницу в Междуреченске. Врачи диагностировали у мужчины множественные ожоги. Сейчас он находится в реанимации.

Фото: управлении на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

В «Федерации рыболовного спорта Кузбасса» корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что это не первый подобный случай в регионе, когда рыбаки получают ожоги и даже умирают от удара током. Виной тому не только несоблюдение техники безопасности, но и материалы, из которых делаются снасти.

- Современные спиннинги и удочки делаются из карбона и графита, который является отличным проводником электрического тока, - рассказал президент федерации Алексей Шестаков, - поэтому нельзя рыбачить во время грозы, а также вблизи линий электропередачи. При перемещениях под ЛЭП удочку необходимо складывать и убирать в чехол.

Транспортные полицейские также рассказали о мерах безопасности. Они напомнили, что контактная сеть напряжением 27 500 вольт находится на расстоянии пяти-шести метров от земли. К проводам нельзя приближаться ближе чем на два метра, а если они оборваны, то стоит обойти их на расстоянии восьми метров. Также запрещено набрасывать на провода посторонние предметы и прикасаться к электрооборудованию электроподвижного состава. Кроме того, нельзя подниматься на крыши вагонов, на металлические конструкции железнодорожных мостов и зданий, расположенных под проводами.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Яшкино девятилетний мальчик забрался на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током.