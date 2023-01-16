Снег и метели: кузбасские синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе начало недели будет снежным и ветреным. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В регионе установилась комфортная зимняя погода с дневными температурами в пределах -9... – 14 градусов и ночными -12... – 17 градусов. При этом в ближайшие дни будет идти снег, возможны метели и гололедица.

Так, во вторник, 17 января, ночью прогнозируется температура -12 … -17, днем -8 … -13 градусов. Будет дуть западный ветер 6-11 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Возможен небольшой, умеренный снег, в горах - местами сильный, а также местами метели. На дорогах - гололедица, снежные накаты, снежные заносы.

В среду, 18 января, ночью столбики термометров будут показывать -12 … -17, днем -9 … -14. Ветер станет северо-западным, ночью 6-11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В этот день будет облачно и снежно, местами возможны метели.

В четверг, 19 января, ночные температуры составят -17 … -22, дневные - 9 … -14, местами понижение до -19. Ветер снова подует западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег. В Кемерове будет преимущественно без осадков, по области сохранится небольшой снег.

Очередная смена погоды ожидается в выходные дни. Кузбасс снова попадет под влияние циклона, а с ним – придет повышение температуры и осадки.