Кузбассовцы помогают детям Донбасса и мобилизованным бойцам

Фото: АПК. Фото: Редакция "КП. Кипр"

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа состоялся концерт Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Он стал подарком для жителей от муниципалитета, вырученные средства Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова перечислит детям Донбасса.

Кроме того, неравнодушные жители села Красного Наталья Тарасенко и Людмила Надымова изготавливают окопные свечи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. С их помощью можно сушить одежду и обувь, подогревать продукты питания и греться самостоятельно. Об этом нехитром устройстве поведал Наталье Геннадьевне ее дед, прошедший Великую Отечественную войну.

- Я хорошо помню тот день, когда поняла, что больше так не могу - просто следить за новостями и переживать за наших ребят, продолжая сидеть сложа руки. Именно тогда пришла решимость организовать хоть маленькую помощь. Так мы в первую очередь помогаем себе стать человечнее. Парни за нас там, а мы за них тут. Только так куется Победа, - говорит Наталья Тарасенко.

Горят свечи около шести часов. Как и обычные свечи, их можно тушить и зажигать вновь. Главная проблема - это нехватка консервных банок. Жители села откликнулись на инициативу Натальи Тарасенко и Людмилы Надымовой: помогают собирают банки, перечисляют деньги на парафин.