Фото: ОНБ имени Федорова.

В Кемерове в рамках первого международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» проходит первое променад-исследование «Нарушая дистанции».

Исследование направленно на соотношение зависимости человека от пространства городской среды. Участники исследования занимаются поиском ответов на важные вопросы: Кто я в пространстве улицы и города? Каков объем моего личного пространства относительно улицы и города? Какой я в пространстве городской среды? Что происходит в пространстве улицы и города? Что свершается в процессе нарушения зоны личного комфорта? Насколько осознанно я нахожусь в пространстве улицы и города?

Променад - исследование стартует ежедневно от Вечного огня. Кемеровчане, уже принявшие в нем участие, утверждают, что получили бесценный опыт, ведь этот перформанс заряжает позитивной энергией, радостью и любовью к людям, которой иногда не хватает для того, чтобы быть счастливым.

Для качественного исследования участнику необходимо:

1. быть одетым согласно погодным условиям;

2. иметь при себе смартфон с выходом в интернет и установленными приложениями WhatsApp и сканер QR-кодов;

3. наличие наушников.

Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке: teatr-belyy-ostrov.timepad.ru/event/2178899/.

Частный интерактивный театр «Инсайт»

ул. Весенняя, 2

5, 6, 7, 8 октября, начало в 19.00

Вход свободный