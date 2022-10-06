Фото: ОНБ имени Федорова.
В Кемерове в рамках первого международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» проходит первое променад-исследование «Нарушая дистанции».
Исследование направленно на соотношение зависимости человека от пространства городской среды. Участники исследования занимаются поиском ответов на важные вопросы: Кто я в пространстве улицы и города? Каков объем моего личного пространства относительно улицы и города? Какой я в пространстве городской среды? Что происходит в пространстве улицы и города? Что свершается в процессе нарушения зоны личного комфорта? Насколько осознанно я нахожусь в пространстве улицы и города?
Променад - исследование стартует ежедневно от Вечного огня. Кемеровчане, уже принявшие в нем участие, утверждают, что получили бесценный опыт, ведь этот перформанс заряжает позитивной энергией, радостью и любовью к людям, которой иногда не хватает для того, чтобы быть счастливым.
Для качественного исследования участнику необходимо:
1. быть одетым согласно погодным условиям;
2. иметь при себе смартфон с выходом в интернет и установленными приложениями WhatsApp и сканер QR-кодов;
3. наличие наушников.
Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке: teatr-belyy-ostrov.timepad.ru/event/2178899/.
Частный интерактивный театр «Инсайт»
ул. Весенняя, 2
5, 6, 7, 8 октября, начало в 19.00
Вход свободный