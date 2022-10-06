Малые народы большой Сибири

Фото: Новокузнецкий художественный музей.

В Новокузнецком художественном музее до 16 октября проходит выставка, которая позволяет прикоснуться к жизни малых народов большой Сибири. Вернисаж работ Галины Давыдовой не только приглашает зрителя к путешествию по Сибири и Горной Шории, но и приобщает к культуре и традициям малочисленных коренных народов Кузбасса - шорцев и телеутов. Картина «Быт шорцев» знакомит зрителей с домашним укладом шорцев в ХХ веке. Правдиво отображены обряды и традиции шорцев в произведениях «Освящение еды шорцев» и «Шорцы в национальных костюмах встречают свой праздник с калачом». О том, как зарождается любовь, рассказывает работа «Свадебный шалаш у шорцев. Шорский Адак».

Последние два года Галина Ивановна пробует себя и в качестве иллюстратора шорских сказаний и легенд. На выставке представлена иллюстративная работа к шорской легенде, изложенной в книге члена Союза писателей России шориянки Таяны Тудегешевой. Передать свое восприятие этой легенды Галина Ивановна постаралась в картине «Скала Чедыгыс. Семь сестер». Картины написаны под впечатлением от прочитанных книг, услышанных легенд, воспоминаний о творческих поездках.

На пленэрах родились и пейзажи сибирской природы - суровой, могучей, раздольной, неброской, но такой родной. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что добро пожаловать в музей!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Время работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00, понедельник - выходной

Вход свободный