Солнце, небо и тайга вдохновили дизайнеров на форму для «Детей Азии» в Кузбассе

Создатели экипировки учли климатические условия во время проведения эстафеты огня и самих Игр. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В четверг, 19 января, в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» прошла официальная презентация факела и фирменной экипировки участников II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», которые пройдут в регионе с 23 февраля по 5 марта.

Символический огонь этого спортивного события будет зажжен 21 января в Якутии на территории природного парка «Ленские столбы». А уже 24 января факел прилетит в Новокузнецк. В южной столице Кузбасса и начнется эстафета огня игр по региону. Факел побывает на всех территориях проведения соревнований: в Таштагольском районе, Междуреченске и Кемерове. В эстафете огня примут участие около ста кузбассовцев, причем не только спортсменов, каждому из которых предстоит пробежать от 300 до 500 метров, держа при этом факел из алюминия, весом 1,8 килограмма и шириной 7,5 сантиметра.

Среди факелоносцев будет участник зимних Олимпийских игр, саночник из Кузбасса Степан Федоров:

- Я уже участвовал в подобной эстафете в 2014 году перед играми в Сочи. Пробежал тогда всего метров 50, но не расстроился - это же значительное событие, ты испытываешь гордость за Россию, за свой регион. Я счастлив за ребят, что они будут принимать участие в таких престижных соревнованиях, и желаю им удачи!

Маршрут эстафетного огня составит 24 километра и завершится 25 февраля в Кемерове.

Также в ледовом дворце была представлена экипировка соревнований - она выполнена в трех цветах: голубом, зеленом и белом, которые символизируют кузбасскую тайгу, небо и солнце. Именно ими вдохновлялись дизайнеры при создании формы, в комплектацию которой входят утепленные куртка, брюки, головной убор, шарф, перчатки, футболка поло, а также спортивный парадный костюм.

К слову, по информации министра спорта Кузбасса Сергея Мяуса, заявки на участие в играх «Дети Азии - 2023» подали уже 12 государств. Ожидается приезд около тысячи спортсменов из стран Азии, Республики Беларусь и регионов России.

- Изюминка этих соревнований - мы выступаем сборной региона, а не федерального округа, поэтому сможем проверить в деле больше наших молодых спортсменов, оценить их уровень. А у них, соответственно, появится перспектива пробиться в российские сборные по своим видам спорта и получить возможность выступать не только на уровне региона, - подчеркнул министр.

На Играх пройдут соревнования по 10 видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), керлингу, фигурному катанию, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, сноуборду, горнолыжному спорту и волейболу на снегу.