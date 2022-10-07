В кузбасском городе котельные проверили на экологическую безопасность

Фото: АПК.

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, прошел экологический пресс-тур на котельные Березовского городского округа.

Его цель - контроль мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и предотвращение загрязнения окружающей среды.

В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, специалисты министерства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса, члены Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса, активисты-общественники Березовского городского округа, журналисты областных и муниципальных СМИ.

Первой участники пресс-тура посетили котельную № 6 в поселке шахты «Южная». Она была введена в эксплуатацию в 1961 году, ее мощность составляет 13 Гкал/час. Котельная подает тепло на весь поселок, в том числе - на девять объектов социальной сферы, среди которых больница, детский сад и три школы, а также 16 многоквартирных и 63 частных дома. Недавно котельная была полностью модернизирована. Участники пресс-тура ознакомились с работой новых котлоагрегатов и очистной системой «Циклон», которая очищает дымовые газы до нормативных показателей, так как не позволяет саже, пыли и мелким частицам продуктов сгорания угля попадать из топки котла в атмосферу. Это кардинально решает проблему так называемого «черного снега». Эффективность работы каждой из газоочистных установок подтверждается инструментальными замерами аккредитованной лаборатории.

На котельной № 1 мощностью 80 Гкал/час, введенной в эксплуатацию в 1986 году, гости ознакомились с ходом работ по модернизации оборудования. Последним пунктом в маршруте стала котельная № 4. Участники пресс-тура посмотрели, как проходит процесс реконструкции резервного котла, которая позволит увеличить мощность до 45 Гкал/час.

Обе котельные - № 1 и № 4 - подают тепло в центральный микрорайон Березовского городского округа, обогревая 116 объектов социальной сферы, в том числе 12 медицинских учреждений, 13 школ, 22 детских сада, а также 164 многоквартирных и почти 260 частных домов.

Протяженность теплотрасс в округе всего составляет 50,8 километра, причем 65% из них полностью заменили с 2004 года - с момента перехода предприятий под управление ОАО «СКЭК».

- Можно сказать, что котельные находятся в хорошем состоянии и к зиме подготовлены. Их очистное оборудование соответствует нормативам, что меня как эколога радует. Еще хотел бы отметить из положительного: это проводимая модернизация оборудования, его замена на современные марки, и высокий уровень автоматизации, что максимально снижает возможность влияния человеческого фактора и, соответственно, аварий, - оценил итоги пресс-тура министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

- Я как березовчанин могу подтвердить, что порядок на котельных соблюдается, здесь работают квалифицированные кадры, которые внимательно следят за режимом работы. Тепло у нас поддерживается оптимальное. И в отличие от ряда угольных городов у нас черного снега зимой не наблюдается. Кстати, Березовские коммунальные сети регулярно участвуют в проводимых в городе экологических акциях и конкурсах, при этом постоянно занимают призовые места, - рассказал Виталий Лебедев, депутат горсовета.