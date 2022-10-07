Кузбассовцы смогут найти книжные новинки и классику в новой цифровой библиотеке МТС

Фото: МТС.

МТС представляет сервис цифровых книг «Строки», заработавший на базе МТС Библиотеки. В нём доступны сотни тысяч книг – от популярной классики до современной литературы, журналы, аудиокниги и авторские подкасты. Кроме того, «Строки» будут на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры.

В скором времени «Строки» познакомят российского читателя с романами нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны – «Рай» и «Посмертие». Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Также эксклюзивно в сервисе в электронном и аудиоформате выйдут документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» – новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций – романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

Редакция «Строк» выпустит подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

«Сегодня многие читающие люди предпочитают иметь библиотеку в кармане, вернее, в смартфоне, а любимую литературу покупают на бумажном носителе. «Строки» объединяют мультимедийные возможности с удовольствием подержать книгу в руках. Уверен, жители Кузбасса – особенно школьники и студенты – оценят новый сервис. В 2021 году Кемеровская область стала лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион», который ежегодно проводит Российский книжный союз», – комментирует директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

У «Строк» обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Cервис будет анализировать предпочтения читателя и предлагать ему новые интересные книги. Из трёх вариантов подписки на «Строки» можно выбрать ту, которая больше подходит под индивидуальный темп чтения, или покупать книги поштучно.