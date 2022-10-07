Золотая осень: на выходных в Кузбассе потеплеет до +19 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе «бабье лето» задержится еще на одни выходные. В субботу и в воскресенье погода будет теплой и солнечной, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

На этой неделе погода в регионе была разнообразной: с перепадами температуры и давления, с осадками в виде дождя и мокрого снега. В Таштаголе и Усть-Кабырзе, например, снег лег с 6 октября и так и не растаял.

В предстоящие выходные будет тепло и солнечно. Так, в субботу ночные температуры ожидаются -1… +4 градусов, местами до -6, днем столбики термометров будут показывать +11… +16. Ветер будет юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В воскресенье, 9 октября, в ночные часы будет прохлада с температурами +1… +6, днем воздух прогреется до +14… +19. Ветер будет юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Днем местами возможны небольшие дожди.

По данным синоптиков, в вечернее время воскресенья характер погоды начнет меняться. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и постепенное понижение температуры. На следующей неделе сохранится неустойчивая погода с перепадами атмосферного давления.