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Общество20 января 2023 12:43

Центр компетенций Кузбасса в сфере производительности труда вошел в число лучших в стране

Он занял 14 место в общероссийском рейтинге, и второе место среди регионов Сибири
Яков КРЫМСКИЙ
Коллективом РЦК Кузбасса наработаны эффективные практики внедрения принципов бережливого производства на предприятиях разных отраслей.

Коллективом РЦК Кузбасса наработаны эффективные практики внедрения принципов бережливого производства на предприятиях разных отраслей.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) по итогам работы за 2022 год вошел в ТОП-15 лучших центров в России. Рейтинг составлен Федеральным центом компетенций (ФЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

- Сегодня поддержку РЦК Кузбасса получают уже 32 предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда». Наработаны эффективные практики внедрения принципов бережливого производства на предприятиях разных отраслей – от промышленности до торговли, кузбасская команда активно изучает и опыт других регионов. Благодаря экспертному сопровождению РЦК у наших компаний сокращаются издержки, повышается качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Все это значимые экономические показатели, которые определяют эффективность и стабильность региональной экономики и рынка труда, - отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса Леонид Старосвет.

РЦК Кузбасса занял 14 место в общероссийском рейтинге, и второе место среди регионов Сибири. В числе лучших центров страны также РЦК Челябинской области, Краснодарского края, Татарстана, Рязанской и Нижегородской областей. Среди регионов Сибири по федеральному округу лидирует РЦК Томской области.

Рейтинг РЦК составляется с 2020 года Федеральным центром компетенций. В нем учитываются девять ключевых показателей работы в регионах, в том числе выполнение планов по вовлечению предприятий и по количеству реализованных проектов, уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК, выполнение планов по обучению сотрудников предприятий и по подготовке инструкторов, публикация лучших практик. По итогам 2022 года в рейтинге была оценена работа РЦК из 53 субъектов РФ.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ