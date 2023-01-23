«Давно пора, заслужил!»: в Кузбассе создатель народных горок стал «Человеком года»

Покататься на горках Леонида Кузьмина едут со всего Белова и даже из других городов. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Знаменитый общественник Леонид Кузьмин - дядя Леня, который многие годы заливает горки в Белово, получил признание на городском уровне. По результатам общенародного голосования его назвали «Человеком года».

Появление портрета дяди Лени на Доске почета города Белово очень обрадовало простых беловчан. «Давно пора!», «Если выбирать - то его!», «В каждый город нужно своего дядю Леню!» - таковы типичные комментарии в местных соцсетях.

Горки дяди Лени традиционно открываются раньше всех в Кузбассе и славятся своей длиной и виражами. Нынешней зимой дети их опробовали 24 ноября.

Леонид Васильевич не раз был героем федеральных телеканалов за свою бескорыстную работу. Но каких-то наград долгое время не получал.

- Это уже второй раз меня выдвигали, но в первый раз не выбрали. А сейчас победил за счет труда, о котором все беловчане знают. И горки я постоянно делаю, и футбольное поле, и каток заливаю. А летом свою улицу старым нарезанным асфальтом замостил, чтобы меньше пыли было. Жизнь делать лучше может каждый, просто не каждый старается! - прокомментировал «КП

Благодаря своим горкам Леонид Кузьмин прославился на всю Россию. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

»-Кемерово» Леонид Васильевич свое попадание на Доску почета.