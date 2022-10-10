В Кузбассе задержали автолюбительницу, которая наехала на школьника и скрылась с места ДТП

За рулем находилась 38-летняя жительница в момент ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Осинников задержали 38-летнюю автолюбительницу, которая совершила наезд на школьника и скрылась с места аварии. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 7 октября 2022 года произошло ДТП на одном из перекрестков в городе Осинники. Водитель автомобиля Toyota Duet не уступила дорогу и наехала на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора и катил велосипед. Автомобилистка после случившегося скрылась с места. Школьник получил травмы различной степени тяжести в результате ДТП

Правоохранителям очевидцы сообщили, что за рулем автомобиля зеленого цвета находилась женщина. При проверке через систему «Паутина» зафиксировали машину на автодороге «Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк». Сотрудники полиции обнаружили авто в поселке Мунай Новокузнецкого округа. Выяснилось, что в момент ДТП за рулем находилась 38-летняя жительница. Женщина признала свою вину и пояснила, будто находилась в шоке от случившегося, поэтому не осталась на месте ДТП.

В отношении автолюбительницы инспекторы ГИБДД составили четыре протокола. Кроме того, установили, что автомобилистка находилась в состоянии опьянения - уровень алкоголя в ее организме почти в шесть раз превысил допустимый, в связи с чем на нее был составлен протокол. Ей грозят штрафы на сумму не менее 32 500 рублей, лишение прав на срок до двух лет или до 15 суток административного ареста. Кроме того, потерпевшая сторона может потребовать через суд возмещения причиненного морального вреда.