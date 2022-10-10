Эксперты высказались против однобокого запретительного подхода к регулированию экспорта кедрового ореха

Основными поставщиками кедрового ореха традиционно являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минюст предложил признать кедровый орех стратегически важным товаром и усилить контроль за его оборотом, предусмотрев уголовную ответственность за нарушения в этой области. В ответ на эту инициативу эксперты в беседе с изданием «Известия» высказались о необходимости комплексного и системного подхода и выразили опасения, что резкие запретительные меры несут высокие социальные и экономические риски для социально значимой отрасли.

По мнению политолога, руководителя агентства «Социальные коммуникации» Ильи Паймушкина, важно понимать, что в сибирской глубинке кедровники исконно были общим достоянием.

- И когда сегодня в СМИ появляется информация, что добыча кедрового ореха может каким-то образом быть ограничена, да еще и с уголовными последствиями, — это однозначно воспринимается в штыки, - сказал он, выразив надежду, что вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко сможет отстоять комплексный и взвешенный подход к принятию мер по наведению порядка в сфере экспорта кедрового ореха, ведь сама иона з региона, где многие жители существуют за счет сбора и продажи данного продукта.

Как пишут «Известия», цены на кедровый орех уже значительно упали. Эксперты связывают это с тревожным ожиданием новых законодательных мер со стороны предприятий, осуществляющих закупку и экспорт ценного дикороса. Опасения представителей отрасли разделяет координатор региональных отделений «Опоры России» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов.

- Кедровый орех – уникальный товар, востребованный на международном рынке, и порядок в сфере его переработки наводить необходимо. Главное – не дать возможность на местах трактовать принятые меры, как исключительно карательный инструмент, который можно применять шире, чем того требует здравый смысл и экономическая целесообразность, - считает Соколов.

Он опасается того, что отпугнув предпринимателей от экспорта кедрового ореха, государство рискует подорвать экономическую базу многих предприятий, которые в своей деятельности интегрированы с населением и выполняют заметную социальную роль. По экспертным оценкам, ежегодный объем закупок кедровой шишки у населения предприятиями-переработчиками составляет около 6 млрд рублей, что является существенным подспорьем в поддержании экономической активности на селе.

- Необходимо объединить профессионалов, чтобы вместе выработать решения, позволяющие улучшить условия для развития, сделать понятными и прозрачными правила работы на рынке пищевых лесных ресурсов, - считает представитель ОПОРЫ России.

С этим согласен член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк. По его мнению, для начала необходимо выслушать всех участников рынка, включая бизнес-сообщество, региональные власти, экспертов. В целом, поддерживая идею наведения порядка в сфере сбора и экспорта кедрового ореха, депутат обращает внимание на то, что в отдаленных подтаежных селах и деревнях с рабочими местами, где можно зарабатывать достойную зарплату, серьезные проблемы. В таких местах на сборе кедрового ореха зарабатывают в сезон от 100 до 300 тысяч рублей. На эти деньги сельчане обновляют и ремонтируют технику, покупают обновки в семью, готовятся к зиме. Если люди лишаться этого сезонного заработка, то это очень сильно ударит по их карману.

- Наведение порядка должно увеличить законные обороты, а не уменьшить их, - считает Яхнюк.

СПРАВКА "КП"

Россия – главный экспортер кедрового ореха в мире. Основными поставщиками сырья традиционно являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. За границу отправляются около 80%, а оставшиеся 20% полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Согласно таможенной статистике, объем экспорта кедровых орехов составляет порядка 15 тысяч тонн в год. Его цена, в зависимости от степени очистки, колеблется от 2 до 25 долларов за килограмм.