Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе

В ближайшие дни в регионе ожидается переменчивая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в ближайшие дни в Кузбассе ожидается переменчивая погода. Так, во вторник, 11 октября, столбики термометров ночью покажут +1… +6 градусов местами 0… -5 градусов, а днем +9… +14 градусов. Ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Обещают переменную облачность, в отдельных районах небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя.

В среду, 12 октября, ночью 0… +5 градусов, местами до 0… -5 градусов, днем +6… +11 градусов. Прогнозируют ночью западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду, днем северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя.

В четверг, 13 октября, ночью -2… +3 градуса. Днем столбики термометров покажут +4… +9 градусов. Ожидается северо-западный ветер ночью 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие дожди.

В пятницу, 14 октября, в ночное время -3… -1 градус. После восхода солнца столбики термометров покажут +5… +9 градусов. Прогнозируют северо-восточный ветер 2-7 метров в секунду. Обещают пасмурную погоду в этот день, но осадков ждать не стоит.

Напомним, что синоптики рассказали о температурных рекордах октября в Кузбассе.