На кузбасской трассе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей

Фото с места аварий. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе на одном участке трассы произошло несколько ДТП, в которых пострадали сразу 13 автомобилей. Обстоятельства аварий рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ЧП случилось около 12.00 на территории Ленинск-Кузнецкого на 82-ом километре дороги Кемерово - Новокузнецк. По данным полицейских, произошло четыре ДТП с участием 13 машин - все они двигались в попутном направлении. На кадрах, опубликованных очевидцами с места аварий, видно, что пострадали как легковые автомобили, так и грузовики. При этом известно, что среди людей травмированных нет. Никто из водителей и пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции работают на месте ЧП. Они будут обеспечивать безопасность дорожного движения на данном участке до тех пор, пока не ликвидируют последствия ДТП.

По предварительным данным, причиной аварий стали неверно выбранные водителями скорость и дистанция в сложных погодных условиях.

Напомним, что в Кузбассе после двухдневного перерыва сегодня снова пошел снег, подул сильный ветер. В комментариях автомобилисты отмечают, что трасса находится «в ужасном состоянии, вся переметена».

- Сегодня утром ехал по магистрали, сильная метель, ничего не видно. Все едут по правому ряду, левого почти нет - заметает. Но все равно нашлись те, кто которые пошли на опережение, - написал один из пользователей.

- Просто ад, а не дорога. Сплошные барханы и сугробы. Из-за ненадлежащего состояния дорог вывод - аварии, - написал другой кузбассовец, отметив при этом, что по дороге из Прокопьевска в Кемерово сегодня утром не увидел ни одной снегоуборочной машины.

Напомним, что сотрудники ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий и призвали к осторожности на дорогах. В частности, необходимо ехать с максимально низкой скоростью, а дистанцию и боковой интервал, напротив, увеличить. Также необходимо заранее снижать скорость, проезжая мимо остановок и при подъезде к пешеходным переходам.