В Новокузнецке неравнодушные жители высадили 20 000 деревьев

В акции приняли участие более 1 000 жителей южной столицы Кузбасса. Фото: Игорь БОЛТИВЕЦ

8 октября 2022 года новокузнечане вновь получили возможность сделать доброе дело для своего региона. Масштабная экологическая акция «Дари добро: посади дерево» от Goodline вернулась в Новокузнецк.

Посадки деревьев проходили в Новоильинском районе неподалеку от лыжной базы «Спортивная республика». В акции приняли участие более 1 000 неравнодушных новокузнечан. Вместе они посадили 20 000 саженцев кедра.

Акция «Дари добро: посади дерево» от Goodline входит в серию добрых дел, которую местный интернет-провайдер проводит для жителей Кузбасса. На протяжении года в компании проходят мероприятия, которые приносят не только теплые эмоции, но и пользу.

Мероприятие превратилось в настоящее семейное событие: на место посадок приезжали целым семьями. Для кого-то посаженное дерево стало первым, а кто-то уже посадил не один десяток саженцев. Желающим организаторы выдали необходимые инструменты, а также рассказали, как правильно садить деревья.

На место посадок приезжали неравнодушные новокузнечане. Фото: Игорь БОЛТИВЕЦ

Кроме самих посадок на площадке работало множество интерактивных зон для всей семьи. Для ребятишек работал аквагрим. Вся семья могла подкрепиться на полевой кухне.

- Была давняя мечта – посадить дерево. Вот сына родили, дочку родили, теперь деревья посадили. Осталось дом построить. Спасибо, Goodline, вот такие замечательные фотографии на память. Я думаю, это очень классно, – поделились участники акции.

На площадке также проходил розыгрыш призов от организатора – местного интернет-провайдера Goodline. Участники могли выиграть приставку «Большое ТВ» с рисунками кузбасских художников, кастомизированный мерч, а также бесплатный интернет.

Участники могли выиграть ценные призы от компании Goodline. Фото: Игорь БОЛТИВЕЦ

Посадки деревьев проходили при поддержке администрации города Новокузнецк. Каждый участник акции получил фотографию и небольшой сувернир: экостикеры, большую наклейку с надписью «Я посадил дерево» и магнит на память о том, что он и его семья стали причастны к одному большому доброму делу:

- Здорово, что мы возобновили нашу добрую традицию, наши посадки. Вместе с неравнодушными новокузнечанами мы сделали одно большое доброе дело. Нам важно было не просто высадить деревья, а принести пользу там, где мы живем, – поделился Андрей Голубев, руководитель проекта «Дари добро: посади дерево».