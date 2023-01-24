Особое настроение «Святочной Академии»

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Гостями встречи-концерта «Святочная Академия» в Кемеровской епархии стали ректор, преподаватели, сотрудники и иностранные студенты Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

«Святочная Академия» - уникальная традиция Кузбасской митрополии, берущая свои корни из Сербской православной церкви. Ее отличительной чертой является неформальный характер мероприятия.

В воскресный морозный день многие люди разных возрастов и национальностей смогли в неформальной обстановке насладиться простым добрым общением и духовной культурой, прикоснуться к прекрасному одухотворенному творчеству, которое пробуждает в людях самые возвышенные и добрые чувства.

В концертную часть вошли чтения Евангелия, колядки, северные скоморошины, спиричуэлс, казачьи песни и музыка, исполненные Архиерейским квартетом, ансамблем русской народной музыки «СмоРодина», ансамблем «Славница» Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, детским хором воспитанниц при Свято-Успенском женском монастыре села Елыкаево «Серафимушка», талантливыми детьми и учениками Сибирского филиала центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства. Различные музыкальные композиции связывали между собой выступления литературного театра «Слово» Государственной филармонии Кузбасса.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В зале, полностью заполненным людьми, присутствовали 37 иностранных студентов первого и пятого курсов Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России из Индии. Ребята с огромный интересом и вниманием слушали выступления музыкантов и знакомились с русской православной культурой.

«Меня, как студентку из Индии, заворожило зрелище того, как люди разных возрастных групп проявляют свои таланты, выступая на концерте. Мне понравилось мирное и успокаивающее звучание гимнов, которые исполняли священнослужители. Это был чудесный опыт, и я вновь хотела бы посетить подобный концерт, если представится случай. В особенности мне понравилось игра на скрипке в исполнении ученика музыкальной школы, это было абсолютно потрясающе», - поделилась Шивани Сунил Дей, первокурсница лечебного факультета КемГМУ Минздрава России.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Иностранные студенты, прихожане и почетные зрители программы –министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина, председатель Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, Преосвященнейший Даниил, епископ Гурьевский, ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова, ректор КемГИК Александр Шунков и другие – услышали национальные русские и религиозные песни в звучании фортепиано, гобоя, скрипки, флейты, рожка, гуслей, окарины, жалейки и других русских национальных инструментов.

«Я часто посещаю концерты в России. Мне понравилось это мероприятие, для меня самым интересным были разные инструменты, на которых играли музыканты. Сам я в Индии никогда не участвовал в концертах, но здесь, в России, я выступал во многих концертах в медуниверситете. Мне очень нравится принимать участие в таких событиях, потому что это помогает мне лучше понимать Россию и ее культуру», - рассказал Сингх Гаурав, студент 5-го курса лечебного факультета.

Подобные встречи с подлинными мастерами своего дела, возможные благодаря «Святочной Академии», развивают духовно, прививают любовь к прекрасному и дарят греющие сердце воспоминания.

Как отметила доцент Людмила Грунина, к.филол.н., доцент отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ Минздрава России, любое культурное мероприятие такого уровня и содержания обогащает человека, потому что это новые эмоции, впечатления, знания, полученные в атмосфере света и доброты.

«Посещения подобных концертов, безусловно, помогают иностранным студентам в изучении языка и культуры. Начало овладения устной коммуникацией неродного языка начинается с аудирования – «слушания с пониманием». Поэтому такие мероприятия имеют ценность как в качестве первого знакомства с русскими традициями и национальной культурой, так и первого опыта погружения в характер певческой праздничной атмосферы, возможность почувствовать лёгкое и нежное дыхание этнографического материала в классической обработке, и, конечно же, возможность услышать мелодический «рисунок» разных жанров устной речи, в том числе лирики», - рассказала Людмила Грунина.