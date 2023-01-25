Трудно быть богом

Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Театр-студия «Раек» приглашает зрителей на спектакль «Император» - один из самых запоминающихся в его репертуаре. Эта история о пороках и добродетелях в каждом из нас.

Коротко о сюжете.

I век н.э. Римский император Калигула, испытывая огромную к себе любовь, решил провозгласить себя Богом и отдал приказ поклоняться ему. Ему теперь дозволено все, что не дозволено человеку. Им движет нечеловеческая тяга к познанию. И никто не в силах его остановить…

Для поклонения ему был построен огромный храм, разумеется, в его честь, в котором была установлена золотая статуя. У нее было свое оригинальное предназначение: жрецам ежедневно предстояло переодевать ее в одежду, в которой Калигула оказывался на публике. Ежедневно совершались жертвоприношения, на которых император присутствовал лично. Совершались они также в его честь. Если выявлялось, что кто-то поклоняется не Калигуле, а другому Богу - его тотчас казнили.

Человек, развращенный властью, упоенный своей вседозволенностью, изучает пределы своего падения. Но он же и приходит в ужас, видя, с какой рабской покорностью люди воспринимают глумление над собой. Калигула отправляется в царство свободы и познания. Он занимается творчеством. Он творит как бог. Но при встрече с ним он понимает, что все - суета. И истина - в простоте, ибо бог есть любовь.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

26 января, начало в 19.00

Цена билетов: 300 рублей