В Кузбассе стартовала эстафета огня Международных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-службе АПК.

24 января в Кузбассе стартовала эстафета огня II зимних Международных игр «Дети Азии». Огонь побывает во всех территориях, принимающих состязания - Новокузнецке, Таштагольском районе, Междуреченске и Кемерове, и завершит свой путь 25 февраля на церемонии открытия Игр в Ледовом дворце «Кузбасс».

Огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» зажгли на родине соревнований - в Якутии. Торжественной церемонии, которая состоялась 21 января, не помешали суровые погодные условия - на улице в этот день было -50 градусов. Старейшина извлек искру древним способом - камнями с Ленских столбов. Когда пламя разгорелось, он освятил и благословил огонь. 24 января в специальной колбе огонь привезли в Кузбасс, где началось его шествие по всем территориям проведения Игр.

Первым городом, который встретил шествие символа Игр, стал Новокузнецк. Торжественная церемония эстафеты состоялась на Площади Побед Кузнецкого металлургического комбината. Оттуда стартовали факелоносцы - ими стали 23 человека: спортсмены, ветераны спорта, волонтеры, представители предприятий. Возглавил шествие министр физической культуры и спорта Кузбасса, заслуженный тренер России Сергей Мяус, а завершил эстафету глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также в шествии приняли участие именитые кузбасские спортсмены Елена Простева, Анастасия Силантьева, Евгений Чигишев, Оксана Климова, Хеда Бериева, Дмитрий Инзаркин. В общей сложности факелоносцы преодолели 8 300 метров, их маршрут прошел через знаковые объекты города, в том числе Арену Кузнецких металлургов, драматический театр, художественный музей, Бульвар героев и другие. На всей дистанции участников шествия приветствовали многочисленные болельщики. Благо погода в этот день позволила болельщикам поддержать факелоносцев - на улице было всего -9 градусов.

Перед стартом. Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Завершилась эстафета на площади железнодорожного вокзала. Сергей Кузнецов передал огонь в специальной лампадке представителям Таштагольского района. 2 февраля огонь прибудет в Шерегеш, 10 февраля - в Междуреченск, а 25 февраля завершит свое путешествие в Кемерове на церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал старт эстафеты огня Игр «Дети Азии» в Кузбассе «историческим моментом, который связывает спортивные, олимпийские традиции и поколения, объединяет участников разных стран мира».

- Принимать Международные спортивные игры «Дети Азии» - большая честь и ответственность для нашего региона, - сказал он.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них примут участие более тысячи юных спортсменов. В программу входят лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд и горнолыжный спорт. Также впервые в истории Игр пройдут демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.

ДЛЯ СПРАВКИ

Международные спортивные игры «Дети Азии» были впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения.