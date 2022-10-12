Кузбасс вышел в финал Всероссийского чемпионата по производительности

Всероссийский чемпионат по производительности труда проводится в рамках нацпроекта.

Команды Регионального центра компетенций (РЦК) Кузбасса и Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) вышли в финал Всероссийского чемпионата по производительности, который состоится в Москве 11 ноября в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

Чемпионат проходит на базе бизнес-симулятора – виртуального игрового пространства, где участники могут управлять предприятием и искать решения для повышения его показателей в режиме реального времени.

- Участие в Чемпионате – это в первую очередь практический опыт работы с компаниями по повышению производительности труда в разных сферах и при разных экономических условиях. Соревнования позволяют попробовать на симуляторе различные тактики производственного развития, опираясь на четыре ключевых драйвера – это «стратегия», «производство», «коммерция» и «персонал». Для нас это новый, более глубокий уровень работы с проектами по повышению эффективности работы предприятий, - отмечает руководитель РЦК Кузбасса Дмитрий Перекрестов.

Всего в борьбе за право участия в финале на онлайн-этапе боролись 98 команд от предприятий, вузов и РЦК из 45 регионов РФ. В течение четырех игровых раундов им предстояло разрабатывать и внедрять стратегические решения, чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. РЦК Кузбасса по итогам онлайн-этапа среди региональных центров компетенций занимает первое место и входит в число 30 команд, показавших лучшие результаты на данном этапе соревнований. Все они продемонстрируют свои управленческие стратегии большому жюри и поборются за призовой фонд — командное обучение от ведущих экспертов в области антикризисного менеджмента.

За звание победителей также поборются команды финалистов из Владимирской, Воронежской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Челябинской области, Забайкальского, Камчатского, Пермского, Приморского, Краснодарского краев, Санкт-Петербурга и Республики Бурятия.

Напомним, Региональный центр компетенций (РЦК) Кузбасса работает с 2020 года и оказывает адресную поддержку предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» в Кемеровской области. На сегодня к нацпроекту уже присоединились 63 кузбасских компании. Повышение эффективности работы помогает им активнее наращивать производство в том числе и импортозамещающей продукции, сохранять конкурентные цены на рынке и обеспечивать сотрудникам рост заработной платы.

Всероссийский чемпионат по производительности проходит с 2020 года. Мероприятие организовано Министерством экономического развития РФ, Центром повышения производительности «Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.