В Кузбассе осудили 22-летнего ученого, который обманул российские компании на 15 миллионов рублей

Кемеровчанин длительное время вводил в заблуждение клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 22-летнего президента научно-производственной компании, а также генерального директора производственной торговой компании. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что он обвинялся в совершении 10 преступлений по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».

Следствие установило, что парень разместил в интернете объявление об оказании услуги по производству модуля для обезвреживания и утилизации широкого спектра отходов. Он заключил договоры на изготовление и поставку оборудования с потенциальными покупателями. Из условий сделки следовало, что часть стоимости комплекса оплачивалась при подписании договора, а оставшаяся в течение пяти дней после поставки и проверки модуля.

Кемеровчанин длительное время вводил в заблуждение клиентов, создавал видимость исполнения условий договора, но так и не выполнял свои обязательства. По данной схеме молодой человек смог заключить договоры с предприятиями из Крыма, Санкт-Петербурга, Татарстана, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей. В общей сложности парень получил от заказчиков около 15 миллионов рублей.

Суд признал мошенника виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в Кузбассе обвиняют экс-директора автотранспортного предприятия в нецелевом расходовании бюджетных средств. Мужчина израсходовал порядка 8 миллионов. В Новокузнецке осудили pиeлтopа за мошенничества на 35 миллионов рублей. Он действовал в составе организованной группы.