Кемеровчане могут увидеть казачью феерию

Фото: Росгосцирк.

В Кемерове завершаются гастроли программы «Цирк Zажигает огни». Эту новую программу Росгсоцирка отличают красота номеров и сложнейшие трюки, как, например, у артистов-наездников в аттракционе «Кубанские казаки», с успехом выступавших в 30 странах мира и названных в зарубежных СМИ «лучшей труппой джигитов».

Номер, созданный народным артистом Юрием Мерденовым, почти 50 лет назад, профессионалы оценивают как архисложный. Опасные трюки следуют один за другим, не давая зрителю опомниться. Когда смотришь выступление «Кубанских казаков», от бешеного темпа, от скорости исполнения наисложнейших трюков теряешь связь с реальностью. Особым украшением аттракциона является «длинный обрыв»: когда всадник, продев ногу в петлю у седла, буквально падает на манеж, его тело безжизненно волочится по земле, а голова едва не задевает копыт мчащегося во весь опор коня. Не менее эффектно выглядит и трюк «двойной пролаз», который исполняется под животом мчащегося во весь опор скакуна.

По словам руководителя Андрея Астафьева, «Кубанские казаки» остались единственной в мире труппой, кто до сих выполняет эти два трюка.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В Кемеровском цирке осталось всего два представления, поэтому стоит поспешить. Приходите всей семьей, будет интересно!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

15 октября, начало в 17.00

16 октября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2 200 рублей