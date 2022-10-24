Отдых с кешбэком, уникальный снег и йети: ТОП-5 причин поехать отдыхать в Шерегеш

Фото: Влад ШИТЕНОК

Прошли времена, когда было принято весь год работать в Кузбассе, а в отпуск выезжать за границу. Сегодня все больше жителей Кемеровской области предпочитают проводить отпуска, не выезжая за пределы своей малой родины. Тем более что в регионе созданы все условия для полноценного отдыха. В нашем крае находится Шерегеш - главный горнолыжный курорт Сибири, который готов предложить гостям развлечения на любой вкус и кошелек. И удивить отдыхающих сервисом, выгодными предложениями и уникальными возможностями.

Особая атмосфера

Шерегеш - культовое место для спортсменов и просто любителей активного отдыха. Кто был там, знает, что нет места уникальнее по атмосфере. Не просто так сюда каждый год приезжает миллион людей из самых разных уголков нашей страны. А жители Кемеровской области отдыхать на курорте могут, когда захотят. В чем причина популярности Шерегеша? Во-первых, лучший снег – знаменитый шерегешский «пухляк» — мягкий, не твердеющий, идеальный для катания, обильно падающий в течение всего долгого сезона, который длится с ноября до мая. Благодаря структуре снега практически отсутствует опасность схода лавин – роковая для многих других горных курортов. Во-вторых, разнообразные трассы общей протяженностью более 35 километров – от самых легких для начинающих до весьма сложных для любителей экстрима. Ну и конечно, простор для фрирайда – по-настоящему захватывающего катания вне трасс.

Фото: Влад ШИТЕНОК

Скидка для местных

Горнолыжный курорт Шерегеш, помимо трасс, предлагает отдых на любой вкус: кафе и рестораны, бары и ночные клубы, оздоровительные центры и спа-комплексы, катки и сноупарк. Главное, не забыть про склоны и лыжи, пытаясь успеть попробовать всё это многообразие. Снаряжение для горнолыжного спорта предоставляет разветвленная сеть прокатов. А теперь самое интересное: жители Кузбасса, а также Кемерово и Новокузнецка могут экономить на горнолыжном отдыхе. Если кузбасские туристы оплачивают проживание, прокат, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта банковской картой «Мир», после они получают кешбэк от 10% на свою национальную карту “Мир”. Деньги возвращаются в течение 7 дней. Чтобы вернуть часть денег за отдых, необходимо зарегистрировать национальную карту в проекте «Карта жителя Кузбасса» в личном кабинете на сайте региональных Госуслуг. Для этого понадобится постоянная или временная прописка на территории Кемеровской области - Кузбасса, действующая национальная карта, а возраст должен быть от 18 лет и старше. Размер кешбэка зависит от партнера программы лояльности, а их количество постоянно пополняется. Отдыхать на одном из лучших курортов Сибири на выгодных условиях можно весь горнолыжный сезон 2022-2023.

Фото: Влад ШИТЕНОК

Жилище йети

В 35 километрах от горнолыжных трасс находится Азасская пещера, в которой в 2009 году был обнаружен след неизвестного существа, предположительно йети. Эта новость привлекла внимание специалистов: в Азасскую пещеру за последние десять лет было организовано несколько научных и журналистских экспедиций. И ученые нашли факты, подтверждающие существование снежного человека в этих местах! Это следы, огромные шалаши из веток, волосы. Правда, увидеть самого йети пока не удавалось никому. Но говорят, что такое возможно. Но даже если этого не случится, побывать в Азасской пещере все равно стоит - посмотреть на завораживающие сталагмиты и сталактиты в любом случае интересно. Зимой экскурсии в пещеру проводят на снегоходах.

Фото: Влад ШИТЕНОК

Сибирские редкости

На Шерегеше можно не только отдохнуть, но и запастись различными таежными деликатесами и редкостями. На территории курорта есть небольшой стихийный рынок, на котором можно купить медвежий и барсучий жир, пихтовое масло, мед с орешками и лисьи хвосты. А также целебные сборы местных трав и коры таежных деревьев.

Каменные «верблюды»

К юго-западу от Шерегеша, на вершине Шорского хребта, находится еще одно интересное и загадочное место — каменная стена из лежащих друг на друге огромных прямоугольных валунов. Когда-то вышедшая на поверхность магма застыла в причудливых формах, напоминающих верблюжьи горбы. Завораживающее зрелище, лучшего места для фотографий не придумаешь. Добраться до скал-верблюдов можно с верхней станции подъемника горы Зеленая на снегоходах или пешком.