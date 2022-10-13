В Кузбассе наказали виновников жестокого убийства спустя шесть лет после преступления

Мужчина погиб из-за золотых украшений Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе осудили двух жителей Белова за особо тяжкие преступления, совершенные шесть лет назад. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в сентябре 2016 года. На территории КПП одного из складов промышленных объектов в Белове было обнаружено тело убитого 43-летнего охранника. На мужчине не было дорогих украшений из золота, которые он всегда носил - подвески в виде креста и кольца-печатки. Следователи выдвинули версию о разбойном нападении. Однако по горячим следам установить личность преступников не удалось. Спустя несколько лет правоохранители вернулись к этому делу. В 2020 году им удалось найти свидетеля, который знал, кто причастен к убийству. Благодаря новым показаниям следователи смогли восстановить полную картину преступления.

Так, оказалось, что разбойников было двое - оба жители Белова. Один из них - 29-летний мужчина - одолжил другому деньги и предложил вернуть долг ювелирными украшениями. Для этого надо было ограбить знакомого охранника. 20-летний должник согласился. Он приехал на КПП предприятия и под предлогом поговорить зашел в помещение, где находился охранник. Он стал бить мужчину руками и травматическим пистолетом по голове. В какой-то момент преступник решил, что ему будет легче забрать украшения, если убить мужчину. Поэтому, когда охранник от полученных травм упал на пол, злоумышленник задушил его. После этого 20-летний кузбассовец уехал в Новосибирск и там сдал украденные вещи в ломбард. Полученные деньги он вернул в виде долга своему знакомому - организатору преступления.

29-летнего мужчину задержали в Белове, а 20-летнего - в Новосибирской области. Им предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении убийства (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбоя и (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и организации разбоя (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Никто из мужчин не признал свою вину. Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства их причастности к преступлению.

Суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил младшему мужчине, которому сейчас 26 лет, наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а 35-летнему организатору - девять лет колонии строгого режима.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кузбассе осудили 22-летнего ученого, который обманул российские компании на 15 миллионов рублей.