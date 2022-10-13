Жителя Кузбасса, который убил четырех человек и закопал их трупы у себя во дворе, приговорили к пожизненному заключению

Мужчина совершил четыре убийства в период с 1 мая по 24 октября 2019 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове жителя Рудничного района, убившего четырех человек, приговорили к пожизненному лишению свободы. Подробности произошедшего рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В 2020 году на участке одного из частных жилых домов были обнаружены человеческие останки. Следователи осмотрели территорию при помощи криминалистической техники - георадара - и нашли на глубине от 70 см до 1 метра сразу несколько захоронений. Скелеты раскопали и провели генетическую экспертизу. Она показала, что останки принадлежат сразу четырем разным людям. Все подозрения пали на ранее судимого 34-летнего хозяина дома, и он не стал отрицать свою причастность к преступлениям.

Первое убийство кемеровчанин совершил в мае 2019 года. Тогда в этом доме жил 52-летний мужчина, он и пустил преступника и его возлюбленную пожить у него. Однако вскоре мужчины поссорились, и тогда гость задушил хозяина, а затем закопал его тело на приусадебном участке. После этого злоумышленник стал жить со своей подругой в этом доме. Через некоторое время женщина пустила к ним 62-летнего знакомого, который мало того, что злоупотреблял спиртным, так еще и выпрашивал у нее деньги на выпивку. Хозяину дома это не понравилась, он задушил гостя и также закопал его тело на приусадебном участке. После этого в октябре 2019 года аналогичным способом мужчина убил еще двух людей - 53- и 44-летнего знакомых. Все погибшие были людьми без определенного места жительства. Личности троих из них помогли подтвердить геномные экспертизы, а имя четвертого погибшего удалось узнать при помощи реконструкции лица по черепу и его фотосовмещению.

Примечательно, что мужчина совершал преступления в моменты, когда его гражданской жены не было дома. Женщина не знала, куда пропадают знакомые, хотя и догадывалась о криминальном характере их исчезновения.

Суд признал кемеровчанина винновым в убийстве (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ) и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Белове наказали двух виновников жестокого убийства спустя шесть лет после преступления.