Проект о создании особой экономической зоны в Кузбассе внесен в Правительство РФ

Особая экономическая зона привлечет инвестиции на 92 млрд рублей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Проект постановления о создании ОЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской области внесен Минэкономразвития России в Правительство РФ. Ранее, в середине августа, документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

У будущей особой экономической зоны Кузбасс будет пять якорных резидентов. Они планируют реализацию проектов по производству извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели.

- Создание особой экономической зоны - ключевое мероприятие плана диверсификации экономики Кузбасса, реализуемое по поручению Президента РФ. Так, резидентами создаваемой ОЭЗ планируется вложить более 92 миллиардов рублей инвестиций, создать около 1,2 тысячи новых рабочих мест. ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. В текущих условиях влияния санкций, ОЭЗ еще и один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения, - отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Будущая ОЭЗ «Кузбасс» площадью 1700 гектаров будет располагаться на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа. В нее войдут территории неработающего завода «Прогресс», производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории КАО «АЗОТ», транспортный узел «Топки» и другие объекты.

В будущем правительство региона собирается направить на развитие инженерной, дорожной и прочей инфраструктуры территории ОЭЗ «Кузбасс» более трех миллиардов рублей до 2025 года. Указанная сумма будет взята из средств регионального бюджета, которые были привлечены в Кузбасс в рамках бюджетного инфраструктурного кредита.