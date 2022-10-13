Лекция-концерт и старая сказка на новый лад

Фото из личного архива.

Гусли звончатые

Идем на лекцию и концерт на древнерусском музыкальном инструменте

Знаете ли вы, что такое гусли? Это музыкальный инструмент, по внешнему виду напоминающий деталь от деревянной балалайки. Действительно, на корпусе присутствуют и натянутые струны, и «голосник», и ремешок для удобной игры.

И в рамках II Сибирского музыкального форума «Акколада» все желающие могут познакомиться с этим инструментом.

Мария Беляева - музыкант-исполнитель на древнерусском музыкальном инструменте - проведет лекцию-концерт «Гусли звончатые сквозь страны и столетия». Артистка не только расскажет о гуслях - старинном, исконно русском музыкальном инструменте и его особенностях, но и проведет практическое занятие по игре.

Также во время лекции-концерта прозвучат произведения из репертуара Марии Беляевой разных стилей и жанров от старинной музыки, духовных стихов до музыки авангарда.

Добавим, что Мария Беляева - лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница медали им. В. Городовской, была первой исполнительницей ряда оригинальных сочинений для гуслей композиторов В. Бояшова, В. Малярова, А. Муравлева, В. Еремина и др. Ведет активную сольную концертную деятельность в России и за рубежом.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (3842) 58-32-11

15 октября, начало в 11.00

Цена билетов: 300 рублей

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Фото: Горловский театр кукол.

Не просто Колобок

Идем с детьми на необычную хлебобулочную сказку

Горловский театр кукол примет участие в первом Международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра».

Кукловоды Донецкой народной республики покажут на сцене Театра кукол Кузбасса спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие» в постановке режиссера Артема Малахова. Кемеровчане и гости областного центра увидят веселую и поучительную сказку, сюжет которой прост и всем знаком, но все происходит не только с самым известным сказочным героем, но и с другими персонажами, причем все они - хлебобулочные изделия. Невероятное и удивительное происшествие случилось давно, а может недавно, а может 100 лет назад… правда это или ложь, нынче ты не разберешь, было это или нет - не найти уже ответ.

Между прочим, Горловский театр кукол очень любим маленькими зрителями. На данный момент репертуар театра, неоднократного лауреата множества областных и международных фестивалей, насчитывает 24 разноплановых спектакля с использованием тростевых, перчаточных, ростовых, паркетных, планшетных, мимирующих и штоковых марионеток.

Кстати, 15 октября в 14.00, состоится обсуждение спектакля под руководством театрального критика Натальи Прокоповой.

Театр кукол Кузбасса

ул. Весенняя, 18, т.: (3842) 36-53-79

15 октября, начало в 13.00 и 15.00

Цена билетов: от 300 до 450 рублей