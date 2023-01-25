Кузбасс первым в России увидит фильм «Алексей Леонов. Космос внутри»

Наш земляк - дважды герой Советского Союза. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кузбасса первыми в России увидят документальный фильм о нашем известном земляке, выдающемся советском и российском космонавте Алексее Леонове. Премьерные показы пройдут 27 и 28 января в Кемерове и Новокузнецке.

Картина называется «Алексей Леонов. Космос внутри». В ее основу легло последнее интервью Алексея Архиповича, снятое его дочерью Оксаной за два года до его смерти. Космонавт откровенно рассказал о своей судьбе, о том, как, несмотря на голодное детство и военные лишения, он смог стать первым из первых. Рассказ Алексея Леонова о жизненном пути сопровождается документальными хрониками, кадрами из советской истории об освоении космоса. Фильм также затрагивает тему художественного таланта космонавта, которого называли лучшим художником среди космонавтов и лучшим космонавтом среди художников.

В сентябре прошлого года документальный фильм «Алексей Леонов. Космос внутри» был показан на международном фестивале Starmus в Ереване - крупнейшем в мире в области синтеза науки о космосе и музыки (к слову, Алексей Леонов стоял у истоков фестиваля). Презентация ленты стала ключевым событием этого мероприятия. В России ленту о нашем прославленном земляке пока не видел никто - ее показ запланирован в эфире Первого канала. Но первыми зрителями картины станут кузбассовцы. Фильм покажут в Кемерове и Новокузнецке: 27 января - в кинотеатре «Космос», 28 января - в театре кукол «Сказ». На премьеру приглашены студенты, школьники «космических» классов, молодежные отряды. Представит ленту дочь выдающегося космонавта Оксана Леонова и режиссер Татьяна Огородникова. Почетным гостем показа станет художественный руководитель театра им. О. Табакова Владимир Машков.

Фото: пресс-службе АПК.

Все, кто не смогут попасть на премьерный показ документального фильма, смогут увидеть его в трансляции. Ленту покажут на региональных телевизионных каналах, ссылка на нее также будет доступна в социальных сетях. Кроме того, демонстрацию и обсуждение картины планируют организовать во всех кузбасских школах на уроках «Разговор о важном».

Напомним, что Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Тисульского района. Он был восьмым ребенком в семье. В 1937 году его семья переехала в Кемерово, а в 1947 году - в Калининград, по новому месту работы отца. Как и многие советские мальчишки, Алексей Леонов мечтал о небе, и в 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. В 1965 года он совершил полет в космос на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полета Леонов первым в истории космонавтики вышел в открытый космос. В течение 12 минут 9 секунд он находился вне космического корабля. Алексей Леонов - дважды герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, почетный член Российской академии художеств. Он ушел из жизни 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.

В память о земляке на улице Весенней в Кемерове установлен бронзовый бюст космонавта. Кемеровскому международному аэропорту присвоено имя Алексея Леонова. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова.