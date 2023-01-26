Старт реновации в Кемерове: что изменилось в городе за три дня

Фото: администрация г. Кемерово

24 января в Кемерове улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина закрыли для пешеходов и транспорта на участке от Искитимки до Терешковой. Чтобы перераспределить автомобильный трафик городские власти по-новому организовали дорожное движение на многих участках, однако избежать автомобильных заторов в первые дни перекрытия магистралей не удалось. В администрации Кемерова оперативно предприняли ряд мер, чтобы улучшить ситуацию в городе. Рассказываем обо всех изменениях в организации дорожного движения.

По оценкам специалистов, основные заторы в утренние часы после закрытия двух магистралей образовались на проспекте Ленина. Поэтому сразу несколько решений были направлены на то, чтобы облегчить движение автомобилей по этой магистрали. Во-первых, на проспекте Ленина (от цирка до железнодорожного вокзала) было увеличено время горения зеленого света у светофоров.

Во-вторых, была изменена схема движения на «швейке». Специалисты перенастроили светофоры, чтобы увеличить время для левого поворота с проспекта Ленина на Пролетарскую (при движении со стороны цирка). При этом автомобилям (всем, кроме автобусов) запретили поворачивать налево на улицу Дзержинского при движении по Ленина со стороны вокзала. Водителям придется совершать данный маневр на соседнем перекрестке - пересечении проспекта Ленина с улицей 50 лет Октября.

Фото: администрация г. Кемерово

Также было увеличено время для реверсивного движения на Университетском мосту. Раньше оно работало с 7:30 до 9:00, теперь будет с 7:00 до 9:00. Это также позволит увеличить пропускную способность в утреннее время.

Изменения произошли и на ФПК. Теперь выехать на Молодежный проспект со стороны улицы Свободы между Дабл-парком и сквером можно будет только направо. Это должно предотвратить заторы и сделать участок безопаснее. При необходимости поехать в сторону улицы Тухачевского автомобилисты могут развернуться на Молодежном проспекте в районе АЗС.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что ранее в связи с закрытием улиц было организовано двустороннее движение по улицам Каменская и 9 января. Проезд по улице Шорникова стал сквозным, с нее разрешили поворачивать налево на проспект Ленина. Кроме того, сквозной проезд появился на улице Мирной - для этого были демонтированы трамвайные рельсы на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Какие работы начались на закрытых улицах?

Работы на перекрытых магистралях уже кипят вовсю. На улице Сибиряков-Гвардейцев строители приступили к демонтажу трамвайных путей. На Гагарина идет опиловка и снос деревьев, также завершается монтаж ограждения на повысительной насосной станции (ПНС). Обе улицы продолжают очищать от снега.

На улице Гвардейской обустраивают площадку стройгородка – завозят туда строительные материалы, подводят коммуникации к будущему штабу большой стройки. На пересечении улиц Гагарина и Соборной рабочие уже начали вскрывать асфальт, чтобы приступить к прокладке инженерных сетей.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что перекрытие улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина связано с началом реновации заискитимской части города. За год строителям предстоит проложить здесь 4,5 км тепломагистралей, более 4 км водопроводов, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливневок с очистными сооружениями, а также построить пять распределительных пунктов электроснабжения. Кроме того, на участке будут реконструированы дороги и трамвайная инфраструктура. После создания инженерных сетей на территории начнут строить современные микрорайоны со школами, детскими садами, спортобъектами и скверами.

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