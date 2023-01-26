КемГМУ Минздрава России и Ассоциация специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е.И. Шварца подписали соглашение о научном сотрудничестве

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Подписи в документе о развитии взаимовыгодного сотрудничества в научно-исследовательской сфере поставили ректор КемГМУ Татьяна Попонникова и президент Ассоциации Валентина Ларионова. Важное событие состоялось в рамках круглого стола на тему «Создание персонализированной программы профилактики социально значимых заболеваний на основе внедрения новых технологий».

Впервые образовательный проект для медицинских работников Кузбасса по проблемам выявления и профилактике генетических заболеваний на площадке КемГМУ прошел в марте 2022 года. Это стало возможным благодаря председателю Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой, которая инициировала реализацию обучающего проекта для врачей региона, пригласив Валентину Ларионову в Кемерово в качестве эксперта в области молекулярной генетики, знания которой имеют колоссальное значение для врачей разных специальностей.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

- Такие мероприятия важны для развития современной, в том числе и геномной, медицины. Использование молекулярных технологий необходимо для диагностики и профилактики заболеваний. Легче начать лечение того или иного заболевания на ранней стадии, чем когда это уже хроническая форма. И наша общая задача в рамках национального проекта «Демография» как раз развивать медицину, которая будет превентивно наблюдать за здоровьем человека и давать направления и рекомендации для его сохранения. И не надо забывать вопросы здорового, активного образа жизни, правильного питания, что на 70% влияет на здоровье человека. Нужно доносить до людей, что ответственность за здоровье в их руках, - отметила Анна Цивилева.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

В рамках круглого стола «Создание персонализированной программы профилактики социально значимых заболеваний на основе внедрения новых технологий» специалисты обсудили роль наследственных заболеваний, приводящих к бесплодию у мужчин и женщин, значение генетики в профилактике осложнений наиболее частых заболеваний, клинико-молекулярные аспекты медицинской генетики болезней кровообращения и другие вопросы.

- Сегодня абсолютно новая медицина. Она предполагает знания патологии человека на более глубоком уровне - на молекулярном. И ответы на вопросы: «почему возникает заболевание и чем его лечить» сложно и почти невозможно получить, не спускаясь на этот уровень. КемГМУ в плане обучения клиницистов - очень прогрессивный медицинский вуз. Это определяется и составом преподавателей, и лидером самого медуниверситета, от которого многое зависит. Кроме того, исторически нужно иметь путь развития, иметь много специальностей, много клинических кафедр, нужно иметь базы. И если в регионе есть медицинский университет как опора, то это большое достижение, - прокомментировала Валентина Ларионова.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Кемеровский медуниверситет организует многочисленные конференции, которые играют большую просветительскую роль в вопросах междисциплинарного взаимодействия между врачами разных специальностей, организует глобальные образовательные проекты и научные исследования, в том числе и по молекулярной медицине.

- Концепция «непрерывное медицинское образование» в течение всей жизни в полной мере реализуется в нашем вузе. И начинается это обучение на самом деле со школы, а с получением диплома врача образование не заканчивается. Это только первый этап. Врач должен учиться на протяжении всей свой жизни. И поэтому он всегда приходит в альма-матер, где может повысить свою квалификацию по разным разделам медицины. И сегодняшнее наше сотрудничество с Ассоциацией специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е.И. Шварца является ярким тому примером. У нас уже намечен большой пласт работы в данной области. Большую роль мы отводим и плодотворному сотрудничеству с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. И очень символично, что именно в День российского студенчества мы совместно с Анной Евгеньевной Цивилевой поздравили наших студентов, которые приняли особое участие в реализации социальных проектов. Мы рады, что это сотрудничество позволяет объединять людей, их вдохновение и потенциал, чтобы наш Кузбасс был добрее, сильнее, милосерднее. И мы очень рады, что наши студенты, будущие врачи, активно в этом участвуют, - подчеркнула ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Почетной грамотой КемГМУ Минздрава России и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса были награждены студенты вуза за реализацию научных и социальных проектов, успехи в олимпиадном движении, организацию и проведение развивающих и досуговых мероприятий с детьми, находящихся на длительном стационарном лечении, за разработку лечебно-профилактических средств на основе растительного сырья.

Также грамотой отмечена Светлана Дракина, доцент кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки за разработку и внедрение здоровьесберегающих технологий при взаимодействии с детскими дошкольными учреждениями Кузбасса и реализацию проекта «Здоровый ребенок-Будущее Кузбасса».