Где жители Кемеровской области могут восстановить все зубы за один день

За плечами главного врача iDENT Михаила Тодера 35-летний опыт работы. Фото: Клиника iDENT

С 2011 года в Международном центре имплантологии iDENT в Новосибирске берутся за сложные стоматологические случаи и принимают пациентов, которым отказали в имплантации. За плечами главного врача центра Михаила Тодера 35-летний опыт работы, 20 из которых - в израильской клинике. В iDENT приезжают пациенты не только из России, но и со всего мира. Михаил Семенович собрал команду молодых и перспективных врачей, которым он передает свой опыт, в компетенции которых уверен. Он помогает каждому расти и развиваться, выступает активным сторонником участия врачей iDENT в научной деятельности. В 2022 году ученику Михаила Тодера, практикующему хирургу-имплантологу Александру Шевеле присуждена научная степень доктора медицинских наук, еще несколько врачей iDENT уже на финишной прямой в защите своих кандидатских работ!

Клиника iDENT работает с 2011 года, здесь принимают пациентов, которым отказали в имплантации. Фото: Клиника iDENT

ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

iDENT тесно сотрудничает с компанией по производству систем дентальной имплантации Surcam Dental Ltd (Израиль). Михаил Тодер - клинический эксперт компании в части создания современных инженерных решений и разработки новых передовых систем дентальной имплантации.

Он одним из первых начал использовать в клинической практике протезирование по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, а благодаря его профессионализму iDENT входит в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers) и является первой такой клиникой в Восточной Европе.

Протезирование верхней и нижней челюстей в iDENT осуществляют по инновационным технологиям, которые позволяют восстановить улыбку всего за один день даже тем пациентам, которым отказали в имплантации в других клиниках. За такой возможностью в центр приезжают пациенты из Кузбасса: Кемерово, Новокузнецка и других городов.

Команда врачей Международного центра имплантологии iDENT берется за сложные стоматологические случаи. Фото: Клиника iDENT

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМФОРТНЫЙ СЕРВИС

Пациентам из Кемеровской области в центре подготовили особые условия, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Предварительно человек направляет в iDENT компьютерную томографию обеих челюстей, по которым врачи оценивают объем, этапы и стоимость работ (после очной диагностики цена лечения фиксируется в договоре и не превышает указанную). Затем согласовывается срок визита в клинику, бронируются специалисты собственной зуботехнической лаборатории iDENT, которые будут ориентированы на конкретного пациента, чтобы обеспечить максимально короткий срок изготовления ортопедических конструкций.

Клиника оборудована индивидуальными комфортабельными комнатами отдыха, где пациент или сопровождающие его лица могут отдохнуть, посмотреть фильм, перекусить или просто расслабиться. При необходимости пациента покормят, а также в комнате отдыха установлены кондиционер и холодильник. Все консультации стоматологов iDENT в Новосибирске для жителей Кемеровской области - бесплатные, в них входит компьютерная томография полости рта и осмотр всех необходимых специалистов. Пока пациент на операции, в зуботехнической лаборатории изготавливаются ортопедические конструкции, которые примеряются через пару часов после имплантации. Как правило, пациенту достаточно трех-четырех дней в Новосибирске, чтобы вернуться домой уже с красивой здоровой улыбкой.

В центре отмечают, что готовы браться даже за самые сложные случаи, чтобы помочь пациентам вернуть радость жизни и ее достойное качество. Если вам отказали в имплантации, не теряйте надежды: вы имеете право узнать второе мнение, обратившись за бесплатной консультацией в iDENT.

Подробнее о клинике: https://clck.ru/33LhFy

Тел. (383) 383-29-54

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