В Кемерове с понедельника отменят еще две маршрутки

В ходе модернизации транспортной системы маршруты с префиксом «Т» становятся обычными автобусами Фото: Екатерина САРДАКОВА

С 17 октября в Кемерове перестанут выходить на линию еще две маршрутки №5т и №6т. Об этом сообщили в городской администрации.

В отличие от других отменных в ходе модернизации транспорта маршруток, которые были заменены автобусами по идентичным маршрутам, вместо этих двух с понедельника не выйдет другой транспорт. Это связано с тем, что дополнительные автобусы на схожих маршрутах уже работают. В администрации Кемерова рассказали, что путь следования маршруток №№ 5т и 6т на 90% дублировался другим городским транспортом. Поэтому у других автобусов на прошлой неделе просто было увеличено количество рейсов. На линии вышли современные автобусы большой вместимости со льготами и проездными.

Фото: администрация г. Кемерово

Так, с 10 октября в дополнение к существовавшим графикам увеличено количество рейсов на автобусных маршрутах №49 (от диспетчерского пункта «Комсомольский» до «Токема») и №81 (от диспетчерского пункта «Комсомольский» до вокзала).

- Три единицы добавлено на 81-й маршрут и 5 единиц – на 49-й. Теперь в будни по каждому из этих маршрутов ходят 7 автобусов, в выходные – 5, - сообщили в мэрии.

Также на этой неделе было увеличено количество автобусов по маршруту №111, который связывает Ленинский и Центральный районы – рейсов стало 70 (был 61). Добавлены четыре дополнительных рейса днем и пять – вечером: от «ЗАО Токем» в 19:28, 19:48 и в 21:27, от диспетчерский пункт «Комсомольский» – в 19:55 и 20:35.

Новое расписание размещено на остановках, на сайте УЕЗТУ.РФ и в мобильных транспортных сервисах.

Напомним, что в ходе модернизации транспортной системы маршрутки с префиксом «Т» заменяют на обычные автобусы, где действуют все льготы и проездные. При этом вместо «пазиков» на линию выходит вестимый современный транспорт. Изначально модернизацию планировали завершить в апреле 2022 года, но из-за проблем, возникших с лизингом, обновление общественного транспорта затянулось. На данный момент изменения произошли на 22 маршрутах.