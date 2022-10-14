СибГИУ раскрашивает город в яркие цвета

Фото: Андрей Кравченко.

Кузбасский вуз презентовал новый бренд-бук и меняет облик образовательных пространств и городских пейзажей. Крупный значок в виде яркого магнита стал новым символом СибГИУ. Он украсил стену здания одной из лабораторий университета. Его хорошо видно с ближайших улиц центра Новокузнецка. Знак выполнен в фирменных ярких цветах первого вуза Кузбасса. Каждый студент наполняет цвета своими смыслами. Традиционно темно-фиолетовый – цвет мудрости, малиновый – победы, синий – надежды и голубой – цвет преемственности, как дань прежней символике, служившей несколько десятилетий корпоративной культуре университета.. Работу на стене выполнили известные художники- граффитисты - Иван Таматов и Наталья Баландина.

Фото: Андрей Кравченко.

Студенты решили, что горожане должны знать больше об изменениях в первом вузе области. Вчера от главного корпуса СибГИУ стартовал автопробег с новой символикой вуза на бортах машин. За рулем – ректор Алексей Юрьев, студенты и преподаватели университета, волонтеры, бойцы студотрядов. 15 машин, приветственно сигналя, отправились по маршруту вокруг университетского кампуса. На стеклах машин студентов и сотрудников теперь красуется новый логотип и сообщение: «СибГИУ – первый вуз Кузбасса».

Фото: Андрей Кравченко.

В новом бренде видится современный, динамичный университет, который меняется не только снаружи, но более – изнутри: внедряет новые технологии, образовательные новации, улучшает процесс обучения. Студенты СибГИУ мечтают раскрасить в фирменные цвета университета всю Южно-Кузбасскую агломерацию.