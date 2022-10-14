В Кузбассе одобрили создание первой особой экономической зоны с инвестициями в 92,8 млрд рублей

Будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове 14 октября состоялась пресс-конференция с заместителем председателя Правительства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Сергеем Ващенко. На ней был рассмотрен вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в регионе.

- Вчера состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На этом заседании были рассмотрены заявки Кузбасса на создание ОЭЗ. Это территория с льготным режимом налогообложения и с целым рядом преимуществ, которые призваны сделать территорию особо привлекательной для инвесторов. В сложившихся условиях, конечно, усилилась конкуренция регионов страны за инвесторов. Создание ОЭЗ будет влиять на всю экономическую жизнь Кузбасса не просто годы, а целые десятилетия - срок функционирования ОЭЗ 49 лет, - сообщил Сергей Ващенко.

Также отметил, что ОЭЗ подразумевает еще и создание свободной таможенной зоны. Кузбасс связан внешнеэкономическими связями с 116 государствами. И экспортируют не только уголь, но и иную продукцию, которую производят в регионе.

- По итогам прошлого года объем экспорта из Кузбасса превысил 15,3 млрд долларов. Причем практически треть от этой суммы это несырьевые неэнергетические товары. Мы были по итогу 2021 года первыми в России по объему экспорта мучных кондитерских изделий. Так вот с созданием ОЭЗ практически на полвека создаются особые льготные условия и для создания производств, и для сбыта продукции, - уточнил Сергей Ващенко.

ОЭЗ «Кузбасс» общей площадью 628,8 га будет располагаться на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа. Обе площадки находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, трассы P-255 «Сибирь» и будущего обхода Кемерова, что позволит резидентам беспрепятственно использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны. Так, резидентами создаваемой ОЭЗ планируется вложить порядка 92,8 млрд рублей инвестиций, создать не менее 1,2 тысячи новых рабочих мест.

На западе города Топки с нуля построят всю необходимую инфраструктуру для размещения производств с универсальной специализацией. Для этого в 2023 году Кузбасс получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей. В Топкинском муниципальном округе планируется реализация четырех инвестиционных проектов, крупнейшие из них - предприятие по переработке зерна амаранта и строительство завода по производству извести. Также будут созданы проекты в медицинской и пищевой отраслях.

Площадка будущей ОЭЗ в Кемерове уже обеспечена необходимой инфраструктурой для новых инвестиционных проектов в химической промышленности. Здесь планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет создано два инвестиционных проекта, крупнейший из них - производство аммиака и гранулированного карбамида.