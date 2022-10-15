Леди ГУ МЧС по Кемеровской области стала кемеровчанка

Все участницы получили призы в различных номинациях.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области выбрали победительницу ведомственного конкурса красоты. Отбор участниц в разных городах Кузбасса шел с марта: сначала конкурсантки прошли отборочные туры в структурных подразделениях Главного управления, после чего вышли на областной этап, где показали свое мастерство в доврачебной помощи, надевании боевой одежды пожарного и продемонстрировали свою прекрасную физическую подготовку.

В финале на сцену здания главка МЧС Кузбасса вышли девять участниц

В финале на сцену здания главка МЧС Кузбасса вышли девять участниц.

Девушки выступили в творческих конкурсах «Романтика моей профессии» и «Женское оружие», в фотоконкурсе «Мой имидж», продемонстрировали эрудицию и находчивость в конкурсе «Интервью», а также обаяние в дефиле.

Конкурс «Женское оружие» лучше всего продемонстрировал какие таланты работают в службе МЧС. Участницы пели, танцевали, читали стихи. Особо выделились кемеровчанки Юлия Новицкая и Мери Вардосанидзе. Первая в своем выступлении станцевала с сыном, а вторая во время исполнении песни Олега Газманова «Вперед, Россия» задействовала в подтанцовке кадетов МЧС.

В результате все участницы получили призы в различных номинациях.

Корону и титул «Леди Главного управления» завоевала кемеровчанка Юлия Новицкая, младший лейтенант внутренней службы, инженер отделения по обеспечению связи управления информационных технологий и связи Главного управления;

«Вице-Леди Главного управления» признана Мери Вардосанидзе, младший лейтенант внутренней службы, инспектор отдела обеспечения учебного процесса кадетского корпуса МЧС России Главного управления;

В номинации «Леди Спорт» отмечена Елена Огурцова, младший сержант внутренней службы, диспетчер центрального пункта пожарной связи г. Юрга;

Звание «Леди стиль» присвоено Виктории Незамутиновой, младшему сержанту внутренней службы, радиотелефонисту 5 пожарно-спасательной части г. Новокузнецк;

«Леди Профи» стала Татьяна Хардина, младший лейтенант внутренней службы, инспектор отделения по кадровой работе с личным составом Управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления;

«Леди креативность» признана Татьяна Семенова, лейтенант внутренней службы, старший инженер отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы, г. Новокузнецк;

Еще две участницы Елена Огурцова из Юрги, диспетчер пожарной охраны и Мери Вардосанидзе получили специальные призы от «Комсомольской правды»-Кемерово». Первая - за победу в онлайн-конкурсе на нашем сайте, в котором она получила 9 672 голоса из почти 30 тысяч голосов, оставленных за участниц, вторая - специальный приз от редакции.