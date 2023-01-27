Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные в Кузбассе будут теплыми и снежными. Прогноз погоды сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни влияние на погоду в регионе будет оказывать снежный циклон. Поэтому ожидается облачность с прояснениями, снег от умеренного до сильного, местами метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. При прохождении атмосферных фронтов будет усиливаться ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Дневные температуры ожидаются в пределах -4... -9 градусов, ночные -6... -11.

Так, сегодня, 27 января, днем столбики термометров будут показывать -5... -10 градусов. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 23 метров в секунду. Прогнозируется умеренный снег, метели, снежные заносы, по югу - преимущественно без осадков. На дорогах - гололедица.

В субботу, 28 января, ночью ожидается всего -6… -11 градусов, местами -18, днем -5… -10. Ветер сохранит направление и немного успокоится, при этом порывы все равно будут достигать 20 метров в секунду. Ночью возможен снег, местами сильный, днем - умеренный, а также метели, снежные заносы и накаты. На дорогах - гололедица.

В воскресенье, 29 января, ночные температуры прогнозируются в пределах -9… -14, местами -22, днем потеплеет до -4… -9. Ветер подует южный 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Будет небольшой снег и метели.

Снежный циклон задержится в Кузбассе до понедельника, 30 января. А в первый рабочий день ожидается прохождение очередного антициклона с морозной солнечной погодой. Для начала февраля будет характерна такая же контрастная погода, как в январе, но световой день уже заметно увеличился, а значит и прогрев атмосферы будет продолжительней.